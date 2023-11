NBA: Embiid et Philadelphie freinent Oklahoma City

Les Philadelphia 76ers de Joel Embiid ont stoppé à l'extérieur la série de victoires du Oklahoma City Thunder (127-123) samedi en NBA.

. Après six victoires consécutives, Oklahoma City a vu sa série prendre fin à domicile face à Philadelphie (127-123), malgré un match énorme du rookie Chet Holmgren (33 points, 6 rebonds, 3 contres), et de sa star Shai Gilgeous-Alexander (31 points). La faute notamment au MVP 2023 Joel Embiid (35 points, 11 rebonds, 9 passes) et à Tyrese Maxey (28 points, 8 rebonds). Embiid, après deux défaites consécutives, a notamment été impeccable sur la ligne des lancers francs lors d'une fin de match serrée. L'arrière australien du Thunder Josh Giddey, sujet d'une enquête de la NBA pour des allégations d'une relation avec une mineure, a bien été titulaire avec son équipe (10 points, 8 passes, 7 rebonds). OKC reste 2e de la conférence Ouest, et Philadelphie 4e à l'est.

. Portés depuis le début de saison par LeBron James (38 ans), les Los Angeles Lakers ont réussi à l'emporter à Cleveland (121-115) malgré la maladresse du "King" (8 sur 23 au tir pour 22 points, 6 rebonds, 6 passes). Le pivot Anthony Davis a pris le relais de son leader avec 32 points, 13 rebonds et 3 contres.

Bilal Coulibaly, le rookie français des Washington Wizards, lors d'un match NBA contre les Atlanta Hawks, à Atlanta, le 1er novembre 2023 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

. Les Français. Arrivé début novembre à Philadelphie en provenance des Los Angeles Clippers, Nicolas Batum a réussi son match le plus abouti avec sa nouvelle franchise. En 32 minutes (3e temps de jeu de son équipe), il a cumulé 14 points, 7 rebonds et 3 passes avec une belle adresse à trois points (3 sur 6). Lors de la 9e défaite consécutive de Washington (136-108 face à Atlanta), le jeune Bilal Coulibaly (19 ans) a été le joueur le plus utilisé des Wizards (31 minutes) et termine avec 7 points, 3 rebonds et 2 passes.