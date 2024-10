NBA: Embiid veut tout faire pour arriver entier aux phases finales

De gauche à droite, Tyrese Maxey, Joel Embiid et Paul George lors de la conférence de rentrée de la franchise des Philadelphie 76ers à Camden le 30 septembre 2024

Le pivot des Sixers de Philadelphie, Joel Embiid, veut tout faire lors de la prochaine saison de NBA pour atteindre les play-offs en forme et sans blessure, a-t-il déclaré lundi lors de la conférence de presse de rentrée de son équipe.

"Cette saison, il n'y a pas d'agenda. Il n'est pas question de All-Star, il n'est pas question de All-NBA (récompensant les meilleurs joueurs de la saison, NDLR). Il est question de tout faire pour arriver et être prêt" pour les phases finales, a déclaré le leader des 76ers au centre d'entraînement de l'équipe à Camden (New Jersey).

"Je crois tout simplement qu'à chaque saison, j'ai été blessé pour les play-offs", a ajouté le pivot de 30 ans (2,13 m), désigné meilleur joueur de la saison régulière (MVP) de la grande Ligue en 2023, et qui compte sept participations au All-Star Game.

Tyrese Maxey et Joel Embiid lors de la conférence de rentrée de la franchise des Philadelphie 76ers à Camden le 30 septembre 2024 AFP

Les Sixers, qui espèrent jouer le titre cette année, ont été éliminés au premier tour des play-offs la saison dernière par les Knicks de New York, alors qu'Embiid était diminué par une blessure au genou.

Embiid dit avoir envoyé aussitôt après cette défaite un texto au président de la franchise, Daryl Morey, pour lui dire: "Nous devons tout faire pour que je sois en pleine forme pour les play-offs."

Pour moins peser sur son genou, le joueur a confié avoir perdu "25 à 30 livres" (11 à 13 kilos) et, dit-il, "je veux en perdre encore".

Sacré meilleur marqueur de la NBA à deux reprises, l'Américano-Camerounais, médaillé d'or avec "Team USA" cet été aux Jeux de Paris, a affiché la saison dernière sur les parquets de la NBA une moyenne de 34,7 points, 11,0 rebonds, 5,6 passes décisives, la meilleure performance de sa carrière.

Joel Embiid lors de la conférence de presse de rentrée de la franchise des Philadelphie 76ers à Camden le 30 septembre 2024 AFP

Les Sixers affichent de grandes ambitions cette saison avec Embiid, Tyrese Maxey, et les recrutements d'un des meilleurs ailiers de la NBA, Paul George, en provenance des Los Angeles Clippers, et du Français Guerschon Yabusele, époustouflant et déterminant dans le parcours des Bleus jusqu'en finale des Jeux de Paris.

Pour Joel Embiid, l'accent doit être mis sur le long terme. "Tout ce que je veux, dit-il, c'est de la cohérence. Si vous changer les gars tous les ans ou tous les deux ans, je pense que vous n'allez nulle part. Si vous regardez les équipes qui ont gagné, tous les gars jouent ensemble depuis un moment."