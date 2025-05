NBA: Gilgeous-Alexander en mode MVP, le Thunder mène 2-0 contre les Timberwolves

Dans le sillage de son meneur canadien Shai Gilgeous-Alexander, qui a fait honneur à son trophée de MVP, le Thunder d'Oklahoma City a dominé jeudi à domicile les Minnesota Timberwolves 118-103 pour mener 2-0 en finale de la conférence Ouest NBA.

Le Thunder a ainsi fait l'écart avant deux rencontres à Minnesota samedi et lundi, lors desquelles les Wolves seront sous intense pression pour cette série au meilleur des sept matchs.

Elu MVP de la saison régulière pour la première fois de sa carrière mercredi, Shai Gilgeous-Alexander a reçu tout sourire son trophée des mains du commissionnaire Adam Silver avant la rencontre, pour un grand moment de communion sous les acclamations de son public et de ses coéquipiers, qu'il n'a cessé d'associer à sa récompense.

"Mon émotion était si grande que j'ai presque eu l'impression d'être fatigué en début de match. Je suis heureux d'avoir gagné pour apprécier encore plus le moment", a commenté le Canadien en conférence de presse.

Si cela était encore nécessaire, "SGA" a montré une nouvelle fois pourquoi il avait été désigné meilleur joueur NBA avec un match brillant et complet avec 38 points, 3 rebonds, 8 passes et 3 interceptions pour une seule balle perdue.

"Je voulais me reposer sur mes coéquipiers, laisser le jeu venir à moi, ne pas forcer les choses", a-t-il pourtant expliqué.

Dans son style de dragster aux appuis déroutants, le meneur âgé de 26 ans n'a eu de cesse d'attaquer la défense des Wolves, pour finir tantôt près du cercle, tantôt d'un tir à mi-distance. Seule manière d'arrêter le Canadien, Minnesota a souvent été contraint à faire faute, l'envoyant sur la ligne des lancers francs, où Gilgeous-Alexander est toujours à l'aise (13 sur 15).

SGA "très efficace"

"On arrive à faire des stops, et on enchaîne avec des actions rapides, on joue sur nos forces en transition", a encore apprécié le héros du jour.

"Il faudra faire un meilleur travail au rebond. Ils seront plein d'énergie chez eux, ils seront dans la partie, ce sera à nous de commencer très fort si on veut se donner une chance".

L'entraîneur du Thunder d'Oklahoma City, Mark Daigneault, lors du deuxième match de la finale de la Conférence Ouest des play-off de la NBA 2025, contre les Timberwolves du Minnesota, au Paycom Center, le 22 mai 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Symbole de la frustration adverse, Jaden McDaniels, souvent préposé à défendre contre SGA, a été coupable d'une faute flagrante en poussant son adversaire lors du 4e quart-temps.

"Il a été très agressif très efficace, en choisissant parfaitement les moments pour tirer, et les moments pour attaquer le cercle. Il a aussi été très bon en défense, il a réussi une grande soirée", a salué son entraîneur Mark Daigneault.

"Il était prêt. On savait que Minnesota attaquerait fort. On avait besoin de leaders, il nous a mené grâce à son approche des choses, sa force. Il a réussi de très bonnes passes et de bonnes attaques très vite, puis il a continué à fournir des points jusqu'à la fin".

Randle se rate

Les Timberwolves avaient plutôt bien débuté, en marquant derrière les écrans du pivot français Rudy Gobert (5 points, 9 rebonds), restant à portée jusqu'à la pause (58-50).

Le Thunder s'est envolé lors du 3e quart-temps, remporté 35 à 21. Le public a rugi après une action typique de son équipe, une interception suivie d'un alley-oop en transition pour l'immense Chet Holmgren (2,16 m, 22 points), leur donnant 17 points d'avance.

Lieutenant de Gilgeous-Alexander, Jalen Williams a été très à l'aise (26 points, 10 rebonds, 5 passes) malgré une alerte à une cheville en début de partie.

Anthony Edwards a tenté pour Minnesota de prendre plus de responsabilités offensives (32 points à 12 sur 26 au tir, 9 rebonds, 6 passes) mais a été trop seul en attaque, plombé par le mauvais match de Julius Randle (6 points à 2 sur 11 au tir).

Julius Randle (g.), l'ailier fort des Minnesota Timberwolves, lors du deuxième match de la finale de la Conférence Ouest de la NBA, contre Oklahoma City Thunder, à Oklahoma City, le 22 mai 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les Wolves, qui ont compté jusqu'à 24 points de retard, ont connu un sursaut en fin de match, sans parvenir à inquiéter les locaux et devront faire beaucoup mieux dès samedi s'ils ne veulent pas perdre deux années de suite en finale de conférence (défaite contre Dallas en 2024).