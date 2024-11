NBA: Golden State, Boston et Houston maintiennent la cadence

Les Golden State Warriors et les Houston Rockets, premier et troisième de la Conférence Ouest, ainsi que les Boston Celtics, deuxièmes de la Conférence Est, se sont tous imposés vendredi soir en NBA, et conservent leur position au classement.

Les Warriors sont allés s'imposer d'une courte tête sur le parquet de la Nouvelle-Orléans (112-108). Les Pelicans menaient d'un point à mi-parcours, et sont restés menaçants jusqu'au bout, mais l'équipe visiteuse, au sein de laquelle Andrew Wiggins s'est distingué en mettant 30 points avec un bon pourcentage de réussite -64,2% à deux points, 60% à 3), a eu le dernier mot.

Les Boston Celtics, les tenants du titre, au lendemain de leur réception par le président Joe Biden à la Maison Blanche, sont restés à Washington où ils ont battu les Wizards (108-96), avec à la marque Jaylen Brown, auteur de 31 points malgré beaucoup de déchet (11 sur 27 seulement aux tirs, dont 3 sur 13 à trois points).

Les Celtics ne menaient que de trois points à la fin du troisième quart-temps, avant de creuser l'écart dans le dernier.

Les Houston Rockets, à domicile, ont battu plus confortablement les Portland Trail Blazers (116-88), en remportant tous les quarts-temps. Les coéquipiers de Dillon Brooks, meilleur marqueur de son équipe avec 28 points, s'étaient déjà mis à l'abri à la mi-temps, où ils comptaient déjà 20 longueurs d'avance.

La star des Bucks de Milwaukee, le Grec Giannis Antetokounmpo, auteur d'un triple double (37 pts, 10 rebonds, 11 passes) à domicile pour les Pacers d'Indiana, lors de la saison régulière de NBA, le 22 novembre 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

A Chicago, le collectif des Bulls, avec trois joueurs à 20 points et plus, a fait la différence face à Atlanta, vaincu sans discussion 136 à 122.

Dans cette Conférence Est, trois équipes, Chicago, Detroit et Atlanta, ont le même ratio de victoires et de défaites (7, v, 10 d), et sont juste derrière Milwaukee, qui est sixième, au classement.

Les Bucks ont battu les Indiana Pacers (129-117), avec un brillant Giannis Antetokounmpo, auteur d'un nouveau triple double avec 37 points, 10 rebonds et 11 passes décisives, et 66,7% de réussite aux tirs (14 sur 21).