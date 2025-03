NBA: Golden State domine New York, Sarr record avec 34 points

Les Golden State Warriors ont battu les New York Knicks au terme d'une rencontre intense et le Français Alexandre Sarr a réussi un match record avec 34 points contre Denver samedi en NBA.

. Les Warriors montent en pression

Les expérimentés Golden State Warriors semblent enfiler leur costume de play-offs, et continuent de montrer un très bon niveau comme lors de leur succès à domicile face aux New York Knicks, 3e à l'Est (42-24) 97 à 94.

Très intense, sans écart de plus de 9 points, la rencontre s'est jouée dans les derniers instants, avec un "drive" de Draymond Green et la solidité de Stephen Curry (28 points, 7 rebonds, 5 passes) aux lancers francs.

Un bon Karl-Anthony Towns (29 points, 12 rebonds) n'a pas suffi aux Knicks, lors de ce match aux allures de play-offs.

Les Warriors ont remporté 9 de leurs 10 derniers matchs et même 14 des 15 derniers, soit depuis l'arrivée en provenance de Miami de Jimmy Butler (11 points, 6 rebonds, 7 passes).

Désormais 6e à l'Ouest (39-28) ils font de nouveau figure d'outsiders pour le titre, peut-être la dernière opportunité de la "génération Curry", quatre fois champion NBA (2015, 2017, 2018 et 2022).

. 34 points records pour Sarr

L'intérieur français Alexandre Sarr, N.2 de la dernière draft, a réussi son premier carton à plus de 30 points en NBA avec 34 points, 6 rebonds et 5 passes pour les Washington Wizards, vainqueurs sur le fil sur le parquet du champion 2023 Denver (126-123).

Alexandre Sarr, le pivot français des Wizards de Washington, lors d'un match de NBA contre le Utah Jazz, à Washington, le 5 mars 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Sarr, dont le record était de 22 points, a été adroit de loin (5 sur 9), solide sur la ligne des lancers francs (5 sur 5), avec deux lancers importants à 1 min 51 du terme, en plus de devoir défendre sur le triple MVP Nikola Jokic (40 points, 13 rebonds, 9 passes).

Un tir de loin du Suisse Kyshawn George a donné 2 points d'avance aux Wizards à 10 secondes de la fin, mais Jamal Murray a égalisé avec 5 secondes à l'horloge.

L'inclassable Jordan Poole a alors réussi un tir fou loin derrière la ligne à trois points pour donner la victoire aux Wizards, en lançant sa célébration imitant une noyade (jouant sur son nom, "Poole", soit "piscine"), alors que les Nuggets rentraient tête basse aux vestiaires.

. SGA sans limites

Shai Gilgeous-Alexander a encore frappé fort avec 48 points et 6 passes pour un succès 113 à 107 du Thunder d'Oklahoma City sur le parquet des Detroit Pistons.

"SGA" a ainsi réussi un 12e match à plus de 40 points cette saison, son 61e de suite à plus de 20 points, des statistiques qui comptent dans son duel pour la distinction de MVP avec Nikola Jokic.

Le Thunder, leader à l'Ouest (55-12) reste sur 9 succès en 10 rencontres et a désormais remporté 23 de ses 24 duels contre des équipes de la conférence Est.

L'entraîneur des Detroit Pistons J.B. Bickerstaff était lui furieux après la rencontre: "je suis dégoûté de la façon dont nous avons été arbitrés. Le niveau d'irrespect atteint des sommets".

. Porzingis brille pour son retour

Kristaps Porzingis, l'ailier fort letton des Boston Celtics, lors d'un match de saison régulière de NBA contre les Brooklyn Nets, à Brooklyn, le 15 mars 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Le pivot letton Kristaps Porzingis, absent depuis huit matchs, a brillé pour son retour avec 24 points, dont un énorme poster dunk, lors du succès du champion Boston à Brooklyn (115-113).

Les Celtics se sont fait peur en fin de match mais ont tenu, avec les 22 points de Payton Pritchard notamment, qui a battu samedi le record de tirs à trois points dans une saison pour un remplaçant (219).