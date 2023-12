NBA: grande soirée pour Embiid, les Clippers enchaînent

Le MVP Joel Embiid a réalisé une performance immense, en inscrivant près de la moitié des points de la victoire de Philadelphie contre Minnesota, mercredi en NBA où les Clippers ont enregistré une neuvième victoire d'affilée et où les Lakers ont encore perdu.

Le joueur : Embiid rejoint Abdul-Jabbar

Auteur de 51 points et 12 rebonds, Embiid a régalé et dessiné en majeure partie la victoire (127-113) des 76ers contre Minnesota, leader de la conférence Ouest. Il est surtout devenu le premier joueur de la ligue à enchaîner 12 matches consécutifs en enregistrant au minimum 30 points et 10 rebonds depuis le légendaire Kareem Abdul-Jabbar en 1972. Autre statistique, c'est le troisième match de suite durant lequel le pivot de 29 ans compte au moins 40 points et 10 rebonds. Une première pour un joueur de Philadelphie depuis Wilt Chamberlain en 1967. De quoi, largement remporter son duel d'intérieurs face à Rudy Gobert (8 pts, 9 rbds) et contribuer largement à la septième victoire en huit matches de Philly.

Le champion: Denver enchaine

A Toronto, Nikola Jokic a inscrit 31 points, accompagnés de 15 rebonds et six passes pour permettre à Denver, champion en titre, de s'imposer contre les Raptors 113-104. Les Nuggets, avec cette 19e victoire, sont troisièmes à l'Ouest, derrière Minnesota et Oklahoma.

Le chiffre : 3

Depuis qu'ils ont décroché la toute nouvelle Coupe NBA, les Lakers marquent le pas. Ils ont enchaîné une troisième défaite consécutive, la quatrième en cinq rencontres (124-108) contre les Bulls de DeMar DeRozan (27 pts, 9 passes, 7 rebonds). Les 25 points de Lebron James (10 rebonds, 9 passes) et les 19 d'Anthony Davis, n'auront pas permis à Los Angeles (8e) de se relancer. Les Bulls grimpent de leur côté à la 11e place à l'Est avec 12 victoires, autant qu'Atlanta (10e) qui s'est imposé 134-127 à Houston grâce à 30 points de Trae Young.

La performance: sans Tatum, les Celtics assurent

A l'Est, les Celtics ont conservé la tête du classement grâce à une 21e victoire (144-119) obtenue à Sacramento, qui restait pourtant sur quatre succès à domicile. Sans son marqueur Jayson Tatum, blessé à une cheville, Boston s'en est remis aux 28 points chacun de Jaylen Brown et Derrick White, De'Aaron Fox en inscrivant 29 pour les Kings.

La série: et de neuf pour les Clippers

Désormais quatrièmes à l'Ouest, les Clippers ont enchaîné un neuvième succès consécutif en battant Dallas 120-111. Aux 28 points insuffisants de Luka Doncic pour les Mavericks, Kawhi Leonard a répondu avec 30 unités, James Harden ajoutant 17 points et 11 passes pour Los Angeles. Les Pacers ont eux mis fin à leur mauvaise passe (quatre défaites de rang), grâce à une belle victoire 144-113 contre Charlotte.

Dans les autres rencontres de la soirée, les Knicks de New York, 5e à l'Est, ont battu Brooklyn 121-102 grâce notamment aux 26 points de Julius Randle. A Cleveland (6e), Sam Merill (27 pts) a permis aux Cavaliers de s'imposer 124-116 contre Utah. Enfin, Miami a gagné chez son voisin Orlando 115-106.