NBA: Haliburton nouvelle victime d'une rupture d'un tendon d'Achille

Le meneur des Indiana Pacers Tyrese Haliburton a été victime d'une rupture du tendon d'Achille droit lors du match 7 de la finale perdue dimanche face à Oklahoma City, une blessure grave qui a frappé plusieurs stars NBA ces dernières semaines.

Haliburton, brillant maître à jouer des Pacers lors de ces play-offs, a été victime d'une rupture du tendon d'Achille droit, écrivent lundi les médias spécialisés ESPN et The Athletic.

Dimanche, après sept minutes de jeu à Oklahoma City, Haliburton s'était écroulé sur le parquet, hurlant et tapant du poing sur le sol, laissant craindre le pire, qui a été confirmé lundi.

L'Américain âgé de 25 ans avait été vite été entouré par ses coéquipiers avant d'être porté aux vestiaires, en larmes, sans pouvoir poser son pied droit.

Haliburton avait déjà subi une blessure musculaire au niveau du mollet droit lors du match 5, mais avait tenu à continuer la série, au risque d'aggraver la lésion. Et le pire scénario possible est arrivé.

"Avec ce qui est arrivé à Tyrese, nos cœurs se sont arrêtés", avait commenté son entraîneur Rick Carlisle en conférence de presse à l'issue de la rencontre.

Haliburton est le troisième joueur NBA, tous All-Star, à être victime d'une telle blessure lors de ces play-offs après ses compatriotes Damian Lillard (Milwaukee) et Jayson Tatum (Boston).

"On surveille"

De quoi interroger sur le rythme de la NBA et ses saisons régulières à rallonge (82 matches par équipe) qui précèdent les play-offs où l'intensité monte d'un cran.

Interrogé avant la finale sur la récurrence des blessure, le commissionnaire de la NBA Adam Silver avait évacué l'idée de diminuer le nombre de matches, ou de rallonger la récupération entre les matches de play-offs (actuellement d'un ou deux jours).

Tyrese Haliburton évacué par le staff médical des Pacers après sa grave blessure contre le Thunder d'Oklahoma City au Paycom Center le 22 juin 2025 GEetty/AFP

"Je ne vois pas l'intérêt de réduire le nombre de matches (...) On surveille les choses de près. On regarde toutes les données, les minutes jouées, les blessures, l'impact des matches en +back-to-back+ (deux jours consécutifs), il n'y a pas de solution magique. Et les données n'indiquent pas que réduire le nombre de matches serait une solution", avait-il expliqué lors d'une conférence de presse début juin.

Cette grave blessure jette une ombre sur la suite de la carrière de ces trois stars de la balle orange, même si plusieurs joueurs ont déjà réussi à retrouver le sommet de l'affiche après une longue rééducation.

Kevin Durant avait souffert en juin 2019, à 30 ans, d'une rupture d'un tendon d'Achille lors de la finale NBA perdue avec Golden State contre Toronto.

La star américaine âgée de 36 ans, dont le transfert à Houston en provenance de Phoenix a été révélé dimanche, avait manqué une saison entière avant de retrouver les parquets en décembre 2020, 18 mois après la blessure.

"KD" a su retrouver un excellent niveau, à l'inverse du pivot DeMarcus Cousins, qui avait décliné après son retour en janvier 2019, un an après sa blessure.

En avril 2013, le héros des Los Angeles Lakers Kobe Bryant s'était lui rompu le tendon d'Achille gauche à 34 ans. Il était revenu pour disputer six matches en décembre, avant de mettre un terme à sa saison, touché à un genou, pour ne revenir durablement qu'en octobre 2014 pour deux saisons.