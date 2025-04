NBA: Houston qualifié pour les play-offs, fin de série pour Boston

Pour la première fois depuis 2020, les Houston Rockets ont obtenu leur ticket pour les play-offs en consolidant leur deuxième place à l'Ouest. Les Boston Celtics, qui restaient sur neuf victoires d'affilée, ont eux perdu contre le Heat de Miami.

. Houston, cinq ans après

Larges vainqueurs 143-105 de la lanterne rouge, Utah Jazz, les Houston Rockets vont poursuivre leur printemps en play-offs pour la première fois depuis la saison 2019-2020.

Au rebond après leur défaite lundi contre les Lakers -leurs premiers poursuivants-, les Rockets rejoignent la phase finale à la faveur d'une 50e victoire cette saison (pour 27 défaites). Ils viennent d'enchaîner huit victoires en dix matches.

Dans leur victoire facile contre le Jazz, six de leurs fusées ont inscrit au moins 15 points, soulignant la force de ce jeune collectif, avec un Jalen Green à 22 points. Le Turc Alperen Sengun a frôlé le triple-double (15 points, 14 rebonds, 9 passes).

. Six de rang pour le Heat

Le Heat a mis fin à la série de neuf victoires de Boston (124-103). Avec sept joueurs à 10 points ou plus au compteur, Miami a su résister au sursaut tardif des Celtics pour remporter une sixième victoire consécutive.

Tyler Herro a marqué 25 points pour finir meilleur marqueur, devant Jaylen Brown à 24 points pour les Celtics.

Boston s'est cassé les dents sur la défense floridienne en début de match. A deux reprises, les champions en titre ont cru revenir mais le Heat a été solide et a su "jouer comme un seul homme", selon Herro. Miami, 9e à l'Est, conforte sa position pour jouer les barrages.

. Cleveland garde Boston à distance

Leaders à l'Est depuis des mois, les Cleveland Cavaliers ont battu les New York Knicks 124-105 et gardent à cinq victoires les Boston Celtics, alors qu'il ne reste que six matches dans cette saison régulière.

Donovan Mitchell (27 points) et Jarrett Allen (21 points) ont porté les Cavs contre les Knicks, qui ont pourtant mené de 15 points avant de sombrer.

Toujours troisième à l'Est, New York, qui menait encore 60-53 à la mi-temps, a vu Karl-Anthony Towns marquer 25 points mais a manqué de souffle.

. Et de onze pour OKC

A l'Ouest, le Thunder d'Oklahoma City a porté sa série de victoires à onze en s'imposant 119-103 à domicile face aux Pistons de Detroit.

Shai Gilgeous-Alexander, candidat au titre de MVP, a marqué 33 points, Jalen Williams 23 et Chet Holmgren 22 (avec 11 rebonds) pour le Thunder, assuré de la première place à l'Ouest.

. Denver chute sans Jokic

Malaki Branham (San Antonio Spurs) marque contre les Denver Nuggets en NBA le 2 avril 2025 à Denver. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Après la défaite contre Minnesota au bout de deux prolongations, les Denver Nuggets ont mis au repos plusieurs de leurs titulaires, dont leur star Nikola Jokic. Résultat, ils ont perdu 113-106 face aux San Antonio Spurs.

Jokic, MVP en titre, a inscrit 61 points en 53 minutes mardi mais souffrait de blessures au coude et à la cheville.

. Davis décisif pour Dallas

A Dallas, le coude de son équipier Daniel Gafford reçu dans l'oeil en début de match n'a pas empêché Anthony Davis d'être décisif contre les Hawks (120-118).

Avec 15 rebonds et 34 points, l'ancien des Lakers a fini meilleur marqueur et a inscrit le panier décisif à 3,4 secondes du terme. Une victoire bienvenue pour les Mavericks, 9es à l'Ouest, dans la course aux play-ins.

Le Français Zaccharie Risacher, N.1 de la dernière draft et meilleur rookie du mois de mars à l'Est, a été limité à 9 points pour les Hawks.