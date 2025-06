NBA: Indiana écrase Oklahoma City, la finale se jouera au match 7

Les Indiana Pacers ont écrasé jeudi à domicile le Thunder d'Oklahoma City, envoyant les deux formations vers un match 7 au suspense total pour décider de l'identité du nouveau champion NBA.

Dos au mur et avec l'incertitude liée à l'état physique de son meneur Tyrese Haliburton, touché à un mollet, Indiana a réussi jeudi son meilleur match de la série face à un Thunder maladroit comme jamais.

Les deux formations, à la conquête d'un premier titre NBA, devront passer par un dernier match à l'enjeu immense qui s'annonce électrique dimanche en Oklahoma.

La finale NBA n'avait plus été au bout de sept rencontres depuis 2016, lorsque les Cleveland Cavaliers de LeBron James avaient renversé les Golden State Warriors de Stephen Curry.

Si certains suiveurs de la ligue nord-américaine avaient regretté l'affiche de cette finale entre deux "petites équipes" sans palmarès, les deux franchises auront offert un grand spectacle et surtout ce qui se fait de mieux dans le monde de la balle orange: une finale à suspense.

Jeudi, après quelques minutes dominées par le Thunder, Indiana a pris les devant en cours de premier quart-temps, avant de s'envoler lors du deuxième, puis d'accroître encore son avance portée à 30 points à la fin du troisième (90-60).

"Un privilège"

Le banc de l'Oklahoma City Thunder durant le match 6 de la finale NBA contre les Indiana Pacers, le 19 juin 2025 à Indianapolis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les Pacers, qui avaient plutôt pris l'habitude de gagner leurs matches à l'arraché, ont offert une démonstration à leur public pour leur dernière rencontre de la saison à domicile.

Ils ont déroulé un basket collectif avec six joueurs à 10 points ou plus, dont les facteurs X de cette finale pour Indiana, Obi Toppin (20 points) et T.J. McConnell (12 points, 9 rebonds, 6 passes, 4 interceptions), sortis du banc.

En face, le Thunder s'est montré particulièrement maladroit et n'a pas su mettre en place sa défense habituellement oppressante.

"Ça a été dur. Indiana a été très bon. Ça va être un privilège de jouer un match 7. On a beaucoup travaillé pendant toute la saison pour jouer ce genre de match à la maison. On va resserrer les rangs, repartir de zéro, et se préparer pour dimanche", a commenté le coach du Thunder Mark Daigneault en conférence de presse.

A la pause, Oklahoma City avait déjà perdu 12 ballons, contre deux seulement pour Indiana, en perdant au total 21, dont 8 pour le seul Shai Gilgeous-Alexander.

Le MVP canadien n'a pas totalement sombré (21 points) mais il n'a à aucun moment réussi à transcender ses équipiers.

Dunk spectaculaire

Jalen Williams (c), de l'Oklahoma City Thunder, tente de se frayer un chemin dans la défense des Indiana Pacers lors du match 6 de la finale NBA, le 19 juin 2025 à Indianapolis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Héros du match 5, Jalen Williams a été particulièrement maladroit (16 points à 6 sur 13 dont 0 sur 4 de loin), comme Chet Holmgren (4 points à 2 sur 9).

Le Thunder a été catastrophique de loin (8 sur 30 à 26,7%) et devra se ressaisir dimanche à domicile pour éviter une désillusion majeure, alors que le titre semblait lui tendre les bras. OKC pourra ainsi tester les nerfs de sa jeune équipe (25 ans de moyenne d'âge).

Tyrese Haliburton, victime d'une élongation au niveau du mollet droit lors du match précédent, n'a été déclaré apte à jouer qu'à deux heures du coup d'envoi, et a eu du mal à rentrer dans son match.

Une fois bien installé, il a été diabolique avec des paniers très lointains (3 sur 7) ou une passe aveugle sublime pour envoyer Pascal Siakam écraser un dunk de titan par-dessus Jalen Williams, donnant 20 points d'avance aux locaux lors du deuxième quart-temps.

Dans la foulée, le Camerounais marquait à la sirène pour porter leur avance à 22 points à la pause (64-42).

"On devait mieux jouer, on l'a fait, c'est aussi simple que cela, a déclaré l'entraîneur des Pacers Rick Carlisle. Je pense que notre public a eu une influence énorme. Quand la salle est aussi bruyante, ça rend les choses difficiles pour l'autre équipe."