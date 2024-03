NBA: Jokic et Doncic en triple double, retour perdant pour Wemby

Victorieux face à Toronto et à Chicago, Nuggets et Mavericks ont pu compter lundi sur leurs stars Nikola Jokic et Luka Doncic, en triple double, au cours d'une soirée NBA qui a vu le retour de Victor Wembanyama, battu avec les Spurs par les Warriors.

+ Jokic mène le comeback de Denver

Après avoir compté jusqu'à 22 points de retard dans le deuxième quart-temps, les Nuggets se sont finalement imposés à domicile 125-119 face aux Raptors de Toronto, une troisième victoire consécutive qui leur permet de remonter à la deuxième place de la conférence Ouest (45 v. - 20 d.). Grand artisan de cette victoire, le Serbe Nikola Jokic a enregistré un joli triple double (35 points, 17 rebonds, 12 passes, mais aussi 6 interceptions et 2 contres).

+ Doncic poursuit sa moisson de triple double

Autre joueur européen en grande forme, le meneur slovène de Dallas Luka Doncic a réalisé son septième triple double consécutif, son 17e de la saison, avec 27 points, 12 rebonds et 14 passes pour mener Dallas à une tranquille victoire 127-92 à Chicago. Huitièmes à l'Ouest (37 v. - 28 d.), les Mavericks poursuivent les Suns de Kevin Durant et Devin Booker, victorieux à Cleveland 117-111, et détenteurs avec la 6e place de la conférence Ouest (38 v. - 27 d.) du dernier ticket offrant une place directe en playoffs, sans passer par les barrages du play-in.

+ 50 victoires pour les Celtics

Victor Wembanyama en défense face à Moses Moody lors de la défaite des Spurs face aux Warriors, le 11 mars 2024 à San Antonion. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Largement en tête de la conférence Est, les Boston Celtics ont engrangé lundi soir leur 50e victoire de la saison (pour 14 défaites) en l'emportant aisément 121-99 à Portland. Jaylen Brown (27 points) et Jayson Tatum (26 points) ont fini meilleurs marqueurs des C's, pour l'instant en tête de toute la NBA, un classement qui leur garantirait l'avantage du terrain durant l'intégralité des playoffs.

+ Wemby de retour... pour une défaite

Battus samedi à domicile par les Spurs de San Antonio, les Warriors, pourtant privés de Stephen Curry, blessé, ont pris leur revanche lundi, en allant s'imposer 112-102 au Texas, gâchant le retour sur le parquet de Victor Wembanyama, absent depuis deux rencontres à cause d'une entorse à la cheville droite. Malgré 27 points et 14 rebonds, le N.1 de la dernière draft n'a pas pu empêcher les siens d'encaisser leur 51e défaite de la saison (pour 14 victoires).