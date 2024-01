NBA: Jokic inscrit 42 points pour les Nuggets contre les Wizards

Le Serbe Nikola Jokic lors d'un match NBA entre sa franchise des Denver Nuggets et celle des Washington Wizards, à Washington, le 21 janvier 2024

Nikola Jokic a marqué 42 points et pris 12 rebonds pour permettre aux Nuggets de Denver, champions en titre de la NBA, de battre Washington à l'extérieur 113 à 104, dimanche.

La superstar serbe, deux fois MVP de la NBA, a ajouté huit passes, trois contres et une interception contre les Wizards, sous les yeux de son épouse et de leur fille.

"Ce n'est jamais facile. Pas 42", a déclaré Jokic. "C'est juste une question d'état d'esprit. Nous avions besoin de cette victoire. Pour nous, chaque match est un match à gagner".

Jamal Murray et Michael Porter Jr. ont chacun ajouté 19 points pour les Nuggets (30-14), qui sont revenus à un succès de la tête de la Conférence Ouest occupée par Minnesota.

Boston, leader à l'Est, s'est imposé 116-107 à Houston, grâce aux 32 points de l'ailier fort letton Kristaps Porzingis et aux 21 points et 12 rebonds de Derrick White.

Cette victoire intervient deux soirs après que Denver a battu Boston 102-100, infligeant aux Celtics leur première défaite à domicile de la saison.

"Nous savons que si nous voulons être une équipe prétendante au titre, nous ne pouvons pas perdre plusieurs matches d'affilée", a souligné Porzingis.

"Nous avons eu un match difficile l'autre soir contre Denver à domicile, une autre équipe taillée pour le championnat. Nous avons été un peu courts, nous en avons tiré des leçons et nous voulions rebondir ce soir", a-t-il résumé.

Les Celtics ont amélioré le meilleur bilan de la NBA à 33-10, augmentant leur avance sur Milwaukee en tête.

Durant porte les Suns

Kevin Durant, la star des Phoenix Suns, lors d'une rencontre NBA contre les Indiana Pacers, à Phoenix, le 21 janvier 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Jayson Tatum a ajouté 18 points et Jaylen Brown a réalisé un triple double pour Boston avec 13 points, 11 rebonds et 10 passes.

Le pivot turc Alperen Sengun a lui aussi signé un triple double pour les Rockets avec 24 points, 12 rebonds et 10 passes.

Grâce à un grand Kevin Durant, auteur de 40 points en 40 minutes, les Suns ont battu Indiana 117 à 110, les Pacers étant toutefois privés de leur meneur vedette Tyrese Haliburton, qui souffre de douleurs aux ischio-jambiers.

Devin Booker et Bradley Beal ont respectivement inscrit 26 et 25 points pour les Suns, désormais à égalité avec Dallas pour la sixième place à l'Ouest.

Les Clippers de Los Angeles ont eux remporté une victoire à rebondissements 125-114 face à Brooklyn.

Les Nets ont en effet pris une avance de 16-0 au début de la rencontre avant de céder les 22 derniers points et de s'incliner, Los Angeles infligeant à Brooklyn un cinglant 41-15 dans le quatrième quart-temps.

Chez les Clippers, James Harden a marqué 24 points et délivré 10 passes, alors que Russell Westbrook a apporté 23 points et 9 rebonds.

"Nous n'avons jamais abandonné", a indiqué Westbrook. "Nous avons lutté contre l'adversité et nous avons gagné, je suis très fier de nos gars".

James Harden (d.), l'arrière des Los Angeles Clippers, los d'un match NBA contre les Brooklyn Nets, à Los Angeles, le 21 janvier 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Kawhi Leonard a ajouté 21 points pour la franchise de Los Angeles, qui a gagné pour la huitième fois en 10 matchs, et occupe la quatrième place à l'Ouest.

Paolo Banchero a marqué 20 points et pris 10 rebonds, et son coéquipier allemand Franz Wagner a lui réussi 19 points pour permettre au Magic d'Orlando de battre Miami 105-87.

Avec un bilan de 23 succès pour 20 revers, le Magic est revenu à un match du Heat pour la septième place à l'Est.