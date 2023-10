NBA: Jrue Holiday rejoint les Boston Celtics (médias)

L'ex-meneur des Milwaukee Bucks Jrue Holiday, pièce maîtresse du titre de NBA acquis en 2021, a rejoint les Boston Celtics, annoncent plusieurs médias dimanche.

Le transfert de la star de Portland Damian Lillard aux Bucks annoncé mercredi continue de faire des remous dans la grande ligue de basket, dont la saison débute le 24 octobre. D'abord envoyé à Portland dans ce cadre, Holiday atterrit finalement aux Celtics en échange de Malcolm Brogdon, Robert Williams et plusieurs choix lors de la Draft, écrivent notamment ESPN, The Athletic et le Boston Globe.

La prestigieuse franchise des Boston Celtics, 17 fois sacrée, renforce ainsi son statut de prétendante au titre, avec dans ses rangs Jaylen Brown et Jayson Tatum, le duo le plus prolifique en terme de points la saison passée en NBA.

Holiday, qui a compilé en moyenne 19,3 points, 7,4 passes et 5,3 rebonds lors de la saison 2022-2023, avait été un lieutenant précieux pour le Grec Giannis Antetokounmpo dans la quête du titre NBA en 2021, grâce à ses qualités défensives notamment.