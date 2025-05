NBA: Karl-Anthony Towns, immense, relance les Knicks à Indianapolis

L'intérieur dominicain Karl-Anthony Towns, incandescent lors du 4e quart-temps, a relancé les New York Knicks, vainqueurs 106-100 à Indianapolis dimanche pour n'être plus menés que 2-1 par les Pacers en finale de conférence Est NBA.

Après deux désillusions à domicile, les Knicks ont fait goûter aux supporters des Pacers le goût amer d'une défaite après une improbable remontée.

Alors supérieurs dans tous les compartiments du jeu, les Pacers ont compté 20 points d'avance lors du 2e quart-temps, avec notamment un dunk à une main suite à un alley-oop de Obi Toppin pour électriser la foule.

Mais les Knicks ont réduit l'écart juste avant la pause (58-45 Pacers), et ont vu leurs remplaçants, notamment Miles McBride (9 points), maintenir le suspense dans le 3e quart-temps alors que Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson avaient déjà commis beaucoup de fautes.

La remontée a eu lieu dans le dernier quart-temps lorsque "KAT", à grands coups de pattes, a réussi un show magnifique en marquant 20 de ses 24 points, et en captant 8 de ses 15 rebonds.

Le massif intérieur dominicain âgé de 29 ans a tout réussi, des lay-ups, des tirs lointains et un dunk surpuissant en écrasant au passage Andrew Nembhard.

"Sacrifice"

Karl-Anthony Towns lors du match 3 de la finale de conférence Est de NBA entre les New York Knicks et les Indiana Pacers, le 25 mai 2025 à Indianapolis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"J'ai fait en sorte de saisir les opportunités lorsque j'en ai eu la chance. Je voulais juste donner une chance à notre équipe de gagner, je suis heureux d'avoir réussi", a commenté Towns sur TNT.

"Cet effectif est spécial. On arrive à avoir cette ténacité grâce à nos personnalités et à notre esprit de sacrifice."

L'intérieur All-Star de 2,13 m aux mains de velours était arrivé l'été dernier en provenance de Minnesota, en échange notamment de Julius Randle. "KAT" s'est immédiatement imposé comme un des leaders des Knicks avec plus de 24 points de moyenne en saison régulière, et plus de 21 points en phases finales.

Alors que les deux équipes étaient à égalité 98 partout à 1 min 37 de la sirène, Jalen Brunson (23 points) a fait son retour sur le terrain pour finir le travail, avec un flotteur et en assurant sur la ligne des lancers francs, alors que Turner ratait un tir important pour Indiana.

Tyrese Haliburton lors du match 3 de la finale de conférence Est de NBA entre les Indiana Pacers et les New York Knicks, le 25 mai 2025 à Indianapolis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Nous avons une très bonne alchimie. On reste soudés dans le vestiaire, on garde confiance. C'était dur de les regarder depuis le banc (à cause des fautes) mais j'avais confiance en mes coéquipiers", a expliqué Brunson.

"Après le match on a parlé de ce qui a permis notre retour. On aurait pu commencer à se disputer, mais on a su rester ensemble, s'encourager. Je suis fier de la façon dont on a répondu, on en avait besoin."

Les leaders des Pacers Tyrese Haliburton (20 points), et Pascal Siakam (17 points) ont été trop discrets lors du dernier quart-temps, perdu 36 à 20.

"Beaucoup de nos problèmes offensifs en deuxième période ont été de ma faute, je dois faire mieux", a admis Haliburton.

"On était en position de gagner mais on n'a pas fait un bon boulot après la mi-temps. En attaque on réussit une très bonne série pour l'instant, je pense que c'était notre première période mauvaise. On va analyser la vidéo et travailler là-dessus pour être prêt au 4e match."

Les Knicks, ont réussi un nouveau miracle, en remontant 20 points de retard pour la 3e fois lors de ces play-offs, après l'avoir fait à deux reprises contre Boston au tour précédent.

Ils gardent ainsi leurs chances dans cette série au meilleur des sept matchs, où ils ne sont plus menés que 2-1, avant une nouvelle rencontre à Indianapolis mardi.

"C'est imprévisible. Aucune avance n'est définitive. Les deux équipes se battent jusqu'à la sirène", a encore résumé Brunson.