NBA: LaVine porte les Kings à Détroit, Miami se rassure devant Philadelphie

Le pivot lituanien des Sacramento Kings Domantas Sabonis (c.) lors d'une rencontre de NBA chez les Detroit Pistons, à Détroit, le 7 avril 2025

Grâce à son arrière Zach LaVine, Sacramento a fait un grand pas vers les play-in en dominant Détroit, alors que Miami s'est rassuré contre une équipe de Philadelphie à la dérive, lundi en NBA.

. LaVine éteint Détroit

Les 43 points de Zach LaVine ont permis aux Kings d'accrocher une victoire précieuse (127-117) sur le parquet des Pistons, qui ont eux déjà décroché leur billet pour les play-offs de la Conférence Est.

Sacramento a dû remonter un déficit de 18 points à la Little Caesars Arena, grâce également à ses deux autres stars, DeMar DeRozan (37 points) et Domantas Sabonis (19 points, 10 passes et 15 rebonds).

Ce succès fait suite à un autre arraché avec la manière dimanche chez les Cleveland Cavaliers, leaders de la Conférence Est.

LaVine, qui a inscrit 37 points contre les Cavs, a réussi huit tirs à trois points face aux Pistons.

Les Kings restent à la neuvième place de la Conférence Ouest avec un bilan de 39-40, juste devant les Dallas Mavericks (38-41), dixièmes.

Il ne reste plus que quatre matches avant la fin de la saison régulière, dimanche, et ces deux équipes sont quasiment assurées de participer au tournoi de rattrapage.

La seule franchise qui peut encore les déloger des play-in, les Phoenix Suns (11e), compte en effet trois victoires de moins (35-43).

. Miami retrouve le succès

Dans l'autre rencontre de lundi, Miami s'est idéalement préparé en vue des barrages pour les play-offs en dominant à domicile Philadelphie (117-105), après deux revers d'affilée.

Sans Bam Adebayo, et Andrew Wiggins, le Heat a néanmoins pu compter sur Duncan Robinson (21 points), décisif dans le dernier quart-temps, et sur Tyler Herro (20 points).

Le pivot rookie Kel'El Ware a confirmé ses bonnes dispositions depuis le début de l'année, avec 19 points et 17 rebonds.

Privé de ses stars Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George jusqu'à la fin de la saison, Philadelphie, qui comptait sur ce trio pour être candidat au titre, vient d'enchaîner douze défaites consécutives.

Duncan Robinson (g.), l'arrière du Miami Heat, se dirige vers le panier lors d'une rencontre de NBA contre les Milwaukee Bucks, à Miami, le 5 avril 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

L'équipe entraînée par Nick Nurse est peut-être tentée de sacrifier certains matches afin d'être en position favorable pour la prochaine draft.

Cette fin d'exercice très décevante aura au moins permis de faire une revue d'effectif et de révéler le potentiel de certains éléments, à l'image de Lonnie Walker IV et de Quentin Grimes, qui ont tous deux inscrit 29 points contre le Heat.

C'est également le cas du pivot rookie Adem Bona, en bonne forme depuis un mois et auteur de 16 points et 11 rebonds.