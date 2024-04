NBA: Le fils de LeBron James, Bronny, candidat à la prochaine draft

Le fils de LeBron James, Bronny, a déclaré vendredi qu'il se présenterait à la draft de NBA en juin, malgré une première année discrète à l'Université de Californie du Sud.

James, 18 ans, a déclaré sur Instagram qu'il participerait à la draft mais qu'il s'inscrirait aussi au "mercato" du Championnat universitaire (NCAA) pour éventuellement changer d'équipe.

"J'ai vécu une année avec des hauts et des bas, mais cela a contribué à me faire grandir en tant qu'homme, étudiant et athlète", a-t-il écrit.

Le fils de la superstar des Lakers avait subi un arrêt cardiaque en juillet. Il s'était effondré sur le terrain alors qu'il s'entraînait avec ses coéquipiers de USC.

Soigné pour une malformation cardiaque, il a été éloigné des parquets pendant cinq mois, ce qui n'est pas étranger à sa saison relativement discrète.

James, qui a repris la compétition en décembre, a marqué en moyenne 4,8 points par match lors des 24 rencontres auxquelles il a participé.

S'il est choisi par une équipe lors de la draft de NBA, il pourrait ensuite se retrouver sur les mêmes parquets que son père, qui fêtera ses 40 ans en décembre.

LeBron James, devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en dépassant le légendaire pivot des Lakers Kareem Abdul-Jabbar la saison dernière, a toujours exprimé son voeux de jouer un jour avec ou contre son fils en NBA.