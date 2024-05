NBA: le Français Rudy Gobert désigné "meilleur défenseur de l'année" pour la 4e fois

Le Français Rudy Gobert, pivot des Minnesota Timberwolves, a été désigné "meilleur défenseur de l'année", égalant le record de la ligue en remportant le trophée pour la quatrième fois, a annoncé mardi la NBA.

Agé de 31 ans, Gobert avait déjà reçu la récompense à trois reprises en 2018, 2019 et 2021, mais il s'agit d'une première sous le maillot de Minnesota, qu'il avait rejoint en 2022 en provenance du Jazz d'Utah.

Gobert égale ainsi le record absolu de quatre titres de meilleur joueur défensif de l'année remportés par Ben Wallace de Detroit (2002, 2003, 2005, 2006) et Dikembe Mutombo (1995, 1997, 1998 et 2001) avec Denver, Atlanta et Philadelphie.

Le géant français (2,16 m) a reçu 72 votes d'un panel de membres des médias pour s'adjuger son quatrième titre de meilleur défenseur en sept ans devant son compatriote Victor Wembanyama, le prodige de 20 ans des San Antonio Spurs désigné lundi "rookie de l'année", deuxième avec 19 votes et Bam Adebayo de Miami troisième avec trois votes.

Gobert a réalisé en moyenne 14,0 points, 12,9 rebonds, 2,1 contres et 1,3 passe décisive par match cette saison pour les Timberwolves.

Défense de fer

"Rudy a été le moteur de la culture défensive ici", a salué Chris Finch, l'entraîneur des Timberwolves. "C'est un témoignage de son impact, de sa présence et de ce qu'il a insufflé à l'équipe sur l'importance de la défense et sur la façon dont elle peut être formidable quand nous la mettons en œuvre."

Rudy Gobert (à gauche) bloque Michael Porter Jr, des Denver Nuggets, le 4 mai 2024 à Denver GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Pour Gobert, le secret de cette réussite résidait dans la construction d'un groupe de joueurs déterminés à dominer défensivement.

"C'est un excellent travail d'équipe", s'est-il félicité. "Nous aimons recevoir des récompenses individuelles et toutes ces choses, c'est formidable, mais nous ne pouvons pas le faire seuls et j'ai beaucoup de gratitude envers tous mes coéquipiers qui croient en moi, qui me permettent de faire ce que je fais de mieux chaque jour et d'essayer de changer la culture ici dans le Minnesota."

"C'est formidable pour les gars de s'impliquer et de venir tous les soirs avec le même état d'esprit. Nous voulions être une équipe à vocation défensive et c'est ce que nous avons réussi à faire", a-t-il ajouté.

Gobert est un élément clef de la défense de fer des Wolves, l'équipe de NBA qui a accordé le plus faible nombre de points à leurs adversaires par match cette saison.

Après avoir terminé à la 3e place de la conférence Ouest à l'issue de la saison régulière, Minnesota impressionne lors des play-offs. Victorieux de Phoenix au 1er tour (4-0), les Wolves mènent 2-0 face au champion en titre Denver après deux succès dans le Colorado.

Rudy Gobert (à gauche) face à Bradley Beal, des Phoenix Suns, le 29 avril 2024 à Phoenix GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Minnesota a réussi une performance défensive époustouflante lundi (victoire 106-80) sans Rudy Gobert qui, aux côtés de sa petite amie après la naissance de leur fils plus tôt le même jour, a assisté à la victoire de son équipe depuis la maison.

"C'était incroyable", a commenté Gobert. "En tant que compétiteur, on veut toujours être là pour ce genre de match. Les gars ont fait le boulot, et pas seulement le boulot, mais ils l'ont fait de manière incroyable, tant sur le plan défensif qu'offensif".

Les grandes choses prennent du temps

Gobert, devenu le premier joueur des Timberwolves à remporter le trophée de meilleur défenseur, a déclaré qu'il n'avait jamais douté que Minnesota puisse se frayer un chemin dans ces playoffs, même après l'élimination au premier tour l'année dernière.

"J'ai toujours dit que les grandes choses prennent du temps. Gagner n'est jamais quelque chose qui arrive du jour au lendemain", a souligne le joueur français. "Il faut surmonter l'adversité. Il faut avoir des hauts et des bas en tant que groupe et construire cette résilience."

"Cette année, lors du camp d'entraînement, nous avons dit dès le premier jour que nous voulions être la meilleure défense de la ligue. Chaque gars a travaillé sur son corps et tout le monde a travaillé chaque jour", a-t-il ajouté.

"Maintenant, nous sommes ici avec un seul objectif en tête, celui d'essayer de remporter ce championnat."

Vice-champion olympique en 2021 à Tokyo, Gobert est un cadre de l'équipe de France qui vise l'or aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet – 11 août).