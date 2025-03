NBA: le Thunder de Shai frappe encore, les Lakers rechutent à Chicago

Les joueurs canadiens du Thunder Luguentz Dort (#5) et Shai Gilgeous-Alexander (#2) lors d'un match de saison régulière contre les Memphis Grizzlies, le 27 mars 2025 à Oklahoma City

Le Thunder d'Oklahoma City, qui plane sur la conférence Ouest, a remporté jeudi son 61e match de la saison, contre Memphis (125-104), battant le record de la franchise, grâce notamment au meilleur marqueur actuel de la NBA Shai Gilgeous-Alexander (37 points).

Les Los Angeles Lakers ont en revanche rechuté en s'écroulant en toute fin de match face aux Chicago Bulls, 119-117.

. OKC ne lâche rien

Meilleure équipe de la saison régulière, assurée de la première place à l'Ouest, le Thunder ne semble rien vouloir lâcher. Porté par "SGA", sa star canadienne, OKC a en effet validé un 8e succès d'affilée en matant les Grizzlies. Si Memphis, privé de Ja Morant, a semblé tenir la comparaison durant les trois premiers quart-temps, le Thunder a mis le turbo dans le dernier, remporté 34 à 15, preuve qu'il en a encore sous la semelle. Jalen Williams (20 pts) et Isaiah Hartenstein (18 pts, 11 rebonds) ont parfaitement secondé Gilgeous-Alexander, permettant à OKC de battre le record de victoires de la franchise en saison régulière.

"Cela montre à quel point on s'améliore d'année en année, mais il faut continuer comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée", a commenté le Canadien Luguentz Dort, alors que le Thunder n'a pas atteint une finale de conférence depuis près d'une décennie (2016).

. Dix secondes fatales pour L.A.

Josh Giddey (D) célèbre son panier victorieux avec les Bulls contre les L.A. Lakers, le 27 mars 2025 à Chicago GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

On croyait la franchise californienne relancée après son succès à l'arrachée (120-119) la veille dans l'Indiana. Mais, dans une affiche toujours aussi vintage, les Lakers ont laissé la victoire lui filer entre les doigts sur le parquet des Bulls.

L.A menait 115-110 à dix secondes du buzzer, mais il a encaissé coup sur coup deux tirs longue distance, le second de Coby White (26 points) consécutif à une perte de balle de LeBron James en personne.

Si Austin Reaves a redonné l'avantage aux Lakers à trois secondes de la fin, Josh Giddey a fait chavirer le public en donnant la victoire à Chicago d'un "buzzer beater" effectué du milieu de terrain, pile entre les deux cornes du taureau dessiné sur le parquet des Bulls (119-117). Auteur d'un triple-double (25 pts, 14 rbds, 11 passes), le meneur australien de 22 ans a ainsi été le grand artisan de cette victoire.

Côté Lakers, si Luka Doncic (25 pts, 10 rbds) et LBJ (17 pts, 12 passes) ont tout deux réalisé le double-double, le statut de meilleur marqueur est revenu à Reaves, avec 30 points.

Malgré ce nouveau coup d'arrêt, L.A. conserve la 4e place à l'Ouest, dans la mesure où Memphis a également perdu.

Quant à Chicago, cette 33e victoire lui permet de conserver la 9e place à l'Est, devant Miami, vainqueur d'Atlanta 122 à 112 grâce aux 36 points de Tyler Herro. Les Bulls se rapprochent en outre du Magic d'Orlando (8e), défait à domicile par Dallas malgré les 35 points de Paolo Banchero.

. Indiana cartonne à Washington

Si le leader à l'Est, Cleveland, a passé 124 points à domicile aux Spurs, décrochant sa 59e victoire de la saison, la carton de la soirée est revenu aux Pacers (4e), vainqueurs à Washington 162 à 109.

Tyrese Haliburton au dunk avec les Indiana Pacers lors d'un match de NBA contre les Pistons, le 16 janvier 2025 à Detroit GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Neuf joueurs d'Indiana, en commençant par Tyrese Haliburton (29 unités), ont inscrit 10 points et plus, pour établir un record de points inscrits en NBA cette saison, et le record dans l'histoire de leur franchise.

Au beau milieu de ce naufrage défensif, le Français Alexandre Sarr a été le meilleur marqueur des Wizards (22 points), bons derniers à l'Est après cette 57e défaite.