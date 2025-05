NBA: le Thunder muselle les Wolves et se trouve aux portes de la finale

Jalen Williams (d) lors du match 4 de la finale de conférence Ouest de NBA entre Oklahoma City et Minnesota, le 26 mai 2025 à Minneapolis

Le Thunder d'Oklahoma City, solide et constant, a su conquérir un succès sur le parquet des Minnesota Timberwolves 128 à 126 lundi pour mener 3-1 et se retrouver à une victoire de la finale NBA.

Le Thunder aura l'occasion de terminer la série mercredi à domicile, alors que l'espoir s'est aminci pour les Wolves: seules 13 équipes ont remporté une série après avoir été menées 3-1 dans l'histoire de la NBA, la dernière remontée de la sorte ayant été réussie en 2020.

Après deux succès à domicile puis une large défaite samedi à Minneapolis (143-101), Oklahoma City a ainsi fait un grand pas vers sa première finale NBA depuis 2012 dans le sillage de Shai Gilgeous-Alexander, à la hauteur de son nouveau statut de MVP.

Après sa rencontre ratée samedi (14 points), le meneur canadien s'est montré intraitable, terminant presque en triple-double avec 40 points, 9 rebonds et 10 passes.

Dans son style tout en percussion, "SGA" a trouvé ses positions favorites à mi-distance, et a une nouvelle fois forcé ses adversaires à multiplier les fautes, converties en 12 points (sur 14) aux lancers francs.

Symbole de sa combativité, il a réussi dans le 4e quart-temps, après une glissade, à envoyer la balle entre les jambes d'un adversaire en direction de son compère Jalen Williams pour un tir lointain qui donnait 7 points d'avance aux visiteurs et maintenait les Wolves à distance.

Shai Gilgeous-Alexander (c) lors du match 4 de la finale de conférence Ouest de NBA entre Oklahoma City et Minnesota, le 26 mai 2025 à Minnesota GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Williams a par ailleurs été redoutable avec 34 points, son record en play-offs, grâce à son adresse à trois points (6 sur 9).

"Ils ont été incroyables ce soir, confiants, pas chamboulés par l'événement. Ils méritent ces moments, je suis très fier d'eux", a dit Gilgeous-Alexander à propos de Williams et de Chet Holmgren.

Holmgren (21 points, 7 rebonds), enfant de Minneapolis, a réussi plusieurs actions décisives pour OKC, avec un dunk puissant dans le 3e quart-temps et surtout un contre à 40 secondes de la sirène.

"Améliorer"

"Le match a été intense pendant les 48 minutes, très physique, avec beaucoup de contacts autorisés. Ça a été une bagarre dès le coup d'envoi", a analysé le coach du Thunder Mark Daigneault.

"On peut encore améliorer beaucoup de choses. On a fait un grand pas en avant offensivement, mais en défense ils nous ont posé des problèmes, on va s'adapter, c'est ainsi que l'on fonctionne dans une série."

Minnesota a réussi à longtemps rester dans la rencontre grâce à la réussite de ses remplaçants Nickeil Alexander-Walker (23 points), le cousin de Gilgeous-Alexander, et Donte DiVincenzo (21 points).

Les leaders des Wolves ont failli, que ce soit Julius Randle (5 points à 1 sur 7) ou Anthony Edwards (16 points à 5 sur 13, 6 passes) dont une meilleure fin de match n'a pas réussi à masquer les insuffisances.

Les locaux ont en général été trop maladroits, concédant 21 pertes de balles à la défense électrique du Thunder.

Rudy Gobert défend sur Jalen Williams lors du match 4 de la finale de conférence Ouest de NBA entre Minnesota et Oklahoma City, le 26 mai 2025 à Minneapolis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"On ne peut pas battre une telle équipe après plus de 20 pertes de balles et en leur laissant autant de deuxièmes chances au rebond offensif (19)", a déploré l'entraîneur de Minnesota Chris Finch.

Le pivot français Rudy Gobert (13 points, 9 rebonds et 3 passes), auteur d'un smash autoritaire lors du 3e quart-temps, a maintenu les siens à 2 points d'une claquette à 9 secondes du buzzer, mais "SGA" a ensuite été trop précis sur la ligne des lancers.