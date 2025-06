NBA: LeBron James de retour à l'entraînement après sa blessure

La superstar de la NBA LeBron James s'est entraînée pour la première fois depuis sa blessure au genou gauche il y a deux mois, affirmant se sentir en pleine forme lundi sur les réseaux sociaux.

L'ailier des Los Angeles Lakers, âgé de 40 ans, a partagé une vidéo sur Instagram d'un entraînement à New York, apparaissant en bonne forme après avoir souffert d'une entorse des ligaments du genou gauche lors d'une défaite en play-offs fin avril contre Minnesota.

"Mec, ça faisait du bien de revenir sur le terrain aujourd'hui pour la première fois depuis ma blessure au LCM (presque 8 semaines déjà), a publié James. Je n'ai pas arrêté la rééducation et l'entraînement afin de revenir à mon niveau."

James et les Lakers ont été éliminés par Minnesota en cinq matchs au premier tour, et James s'est blessé lors du dernier match le 30 avril à cause d'un contact avec Donte DiVincenzo des Timberwolves.

Deux mois plus tard, James semble déterminé à être prêt pour le camp d'entraînement de pré-saison en octobre, bien qu'il n'ait toujours pas commenté ses intentions pour la saison 2025-2026.

"Évidemment, je ne suis pas encore là où je veux être, mais c'est un bon début", a-t-il écrit. "Bon sang, quelle SENSATION INCROYABLE !!"

James a jusqu'à dimanche pour décider s'il active son option de contrat de 52,2 millions de dollars pour la saison prochaine avec les Lakers, qui serait sa 23e saison en NBA.

Quadruple champion NBA et quadruple MVP (meilleur joueur de la ligue), il a remporté des titres avec Miami en 2012 et 2013, Cleveland en 2016 et les Lakers en 2020.

Triple champion olympique, il est également le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.