NBA: LeBron James sélectionné pour un 20e All-Star Game, un record

Sans surprise, LeBron James a été sélectionné pour son 20e All-Star Game, un record, et jouera notamment face à Giannis Antetokounmpo le 18 février à Indianapolis, a annoncé la NBA jeudi.

Dans l'équipe de la conférence Ouest, LeBron James (Los Angeles Lakers) fête à 39 ans sa 20e sélection pour le All-Star Game en 21 saisons NBA, améliorant ainsi le record qu'il co-détenait avec une autre légende des Lakers, Kareem Abdul-Jabbar. Il mène un cinq majeur où il est rejoint par Kevin Durant (Phoenix Suns), le Serbe Nikola Jokic (Denver Nuggets), le Slovène Luka Doncic (Dallas Mavericks) et le Canadien Shai Gilgeous-Alexander, meneur de la surprenante équipe d'Oklahoma City, co-leader de la conférence Ouest.

A l'Est, le Grec Giannis Antetokounmpo jouera avec son coéquipier aux Milwaukee Bucks Damian Lillard, le MVP 2023 camerounais Joel Embiid (Philadelphia Sixers), Jayson Tatum (représentant des Boston Celtics, meilleure équipe de la saison) et Tyrese Haliburton, meneur des électriques Indiana Pacers, qui aura l'honneur de disputer le match des étoiles à domicile.

Stephen Curry (Golden State Warriors), Jaylen Brown (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks) font partie pour l'instant des principaux absents, avec les stars des Los Angeles Clippers (Paul George, James Harden, Kawhi Leonard) ou les joueurs des Minnesota Timberwolves (Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards), pourtant co-leaders à l'Ouest.

Le rookie français Victor Wembanyama n'a pas non plus été retenu parmi les titulaires, pour lesquels le vote des fans a compté à 50%, et a été complété à 25% par le choix des joueurs et à 25% par ceux de médias spécialisés.

Le géant des Spurs a encore une chance de disputer son premier All-Star Game s'il est choisi parmi les remplaçants par les entraîneurs des 30 franchises NBA, qui dévoileront la sélection complétée le 2 février. "Wemby" a déjà annoncé sa participation au "skills challenge", concours d'adresse du "All-Star weekend" disputé le 17 février.