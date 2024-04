NBA: les 76ers s'accrochent, Denver accroché

Philadelphie y croit encore, les Warriors enchainent et les Clippers font la belle opération de la soirée jeudi contre Denver: la bataille vers les play-offs se poursuit en NBA.

. Les 76ers dans la course

Avec son succès contre le Heat (109-105), juste devant au classement à l'Est, Philadelphie est revenu jeudi à une victoire d'Indiana, sixième avec 43 succès et donc potentiellement directement qualifié pour les play-offs. En plus de 37 points inscrits, Tyrese Maxey a ajouté 11 passes et 9 rebonds, manquant de peu le triple-double. L'Américain, qui avait manqué les deux derniers matches à cause d'une blessure à la hanche, a effectué un bon retour aux côtés de Joel Embiid - également revenu récemment de blessure - et ses 29 points (4 rebonds, 3 passes). "Je suis fatigué", a concédé le meneur de 23 ans après la rencontre, "normalement quand tu reviens, tu joues 32 minutes mais j'ai dit (à Nick Nurse, l'entraîneur), que j'étais prêt" a expliqué celui qui a finalement disputé un peu plus de 41 minutes.

. Les Warriors respirent

A l'Ouest, les Warriors ont enchaîné une sixième victoire de rang en s'imposant 133-110 à Houston, confortant ainsi leur dixième place à six matches de la fin de saison régulière, synonyme de barrage pour les play-offs. Stephen Curry et Klay Thompson ont chacun inscrit 29 points pour construire le succès de Golden State, le 13e consécutif contre les Rockets.

. Les Clippers s'offrent Denver

Les 28 points de Paul George et les 20 de James Harden ont permis aux Clippers de s'imposer 102-100 devant le champion en titre Denver, et ce malgré le triple-double (36 pts, 17 reb, 10 passes) de l'inévitable Nikola Jokic. Les Nuggets avaient pris les devants le premier quart-temps (31-20) avant que Los Angeles ne revienne à la charge et ne garde définitivement la tête. Chaque formation était privée d'une star puisque Jamal Murray manquait à Denver tandis que Kawhi Leonard était également absent côté Clippers. Ces derniers réalisent néanmoins une belle opération et restent 4e à l'Ouest.

. Dallas facile contre Atlanta

Les joueurs des Los Angeles Clippers Paul George (g.) et James Harden (d.) lors d'un match de saison régulière de la NBA contre les Denver Nuggets, à Los Angeles, le 4 avril 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Derrière Los Angeles, Dallas a pu compter sur Luka Doncic (25 points, 12 reb, 8 passes) et Kyrie Irving (26 pts) pour l'emporter 109-95 devant Atlanta. Les Mavericks comptent ainsi une victoire de plus (46) que Phoenix, sixième, dans la lutte pour une qualification directe. Cinquièmes, mais à l'Est, les Knicks se sont eux aussi imposés contre Sacramento (120-109), grâce à 35 points de Jalen Brunson et 31 de Josh Hart. New York met fin à une série de trois défaites mais devra faire sans Julius Randle pour le reste de la saison. L'ailier fort, qui s'était blessé à l'épaule droite en janvier, doit se faire opérer.