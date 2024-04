NBA: les Bucks font tomber les Celtics, mais perdent Antetokounmpo

Les Bucks ont obtenu un succès de prestige mardi en NBA 104-91 face aux Celtics, déjà assurés de terminer N.1 de la saison régulière, mais ils ont peut-être aussi perdu gros à quelques jours des playoffs, avec la blessure au mollet gauche de Giannis Antetokounmpo.

+ Milwaukee retient son souffle

"On va juste espérer que tout se passe pour le mieux". Visiblement inquiet, l'entraîneur des Bucks Doc Rivers n'a pas vraiment savouré la victoire des siens face aux Celtics 104-91: déjà absent le mois dernier à cause d'une blessure au tendon d'Achille, l'intérieur star des Bucks a dû quitter le parquet au milieu du troisième quart-temps, touché au mollet gauche. Verdict: une élongation du muscle soléaire. Le joueur doit passer une IRM pour déterminer la gravité de sa blessure, à quelques jours à peine du début des playoffs.

+ Victoire cruciale des Warriors face aux Lakers

L'arrière des Warriors Klay Thompson tire à trois points lors de la rencontre face aux Lakers, le 9 avril 2024 à Los Angeles. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Dans le duel serré que les deux équipes se livrent pour la 9e place à l'Ouest, synonyme d'avantage du terrain pour le premier match de barrages avant les playoffs, les Warriors ont remporté une importante victoire 134-120 face aux Lakers, grâce notamment à un festival à trois points (26/41, soit 63,4% de réussite!). Avec 44 victoires et 35 défaites, Steph Curry et ses coéquipiers sont désormais sur les talons de LeBron James et des siens (45-35).

+ MInnesota ne flanche pas, Phoenix trébuche

La lutte pour la première place à l'Ouest est toujours aussi indécise: mardi, les Timberwolves (premiers avec un bilan de 55-24, comme Denver) n'ont pas flanché, l'emportant 130-121 face aux faibles Wizards, avec 51 points d'Anthony Edwards, le plus gros total de sa carrière, et 19 points et 16 rebonds de Rudy Gobert. Troisième, Oklahoma City (54-25), a aussi gagné, battant Sacramento 112-105. Mauvaise opération en revanche pour les Suns de Kevin Durant: battus 105-92 par les Clippers, ils perdent leur 6e place, synonyme de qualification directe pour les playoffs, au profit des Pelicans, vainqueurs 110-100 de Portland.

+Doncic et Embiid en forme

Dans une équipe de Dallas en grande forme, qui a remporté son neuvième match sur les 10 derniers 130-104 face aux Hornets, le Slovène Luka Doncic a encore brillé, avec 39 points, 12 rebonds et 10 passes. Longtemps blessé, le MVP en titre Joel Embiid a continué, lui, de porter ses Sixers comme il le fait depuis son retour, finissant avec 37 points, 11 rebonds et 7 passes dans la victoire des siens 120-102 face aux Pistons. Septième à l'Est, Philadelphie (45-35) peut encore espérer arracher la qualification directe pour les playoffs aux Pacers, sixièmes (46-34).

L'intérieur des Spurs Victor Wembanyama au dunk lors du match contre les Grizzlies, le 9 avril 2024 à Memphis. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

+ Une 20e victoire pour les Spurs et Wembanyama

A l'approche du terme de la saison, les Spurs de Victor Wembanyama, en progrès ces dernières semaines, ont décroché une symbolique vingtième victoire (pour 59 défaites), s'imposant 102-87 sur le parquet de Memphis. L'intérieur français, qui devrait sans doute être désigné débutant de l'année dans quelques semaines, finit encore avec une ligne de statistiques très complète (18 points, 7 rebonds, 6 passes, 7 contres).