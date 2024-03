NBA: les Cavaliers en prolongation, les Lakers pour une poignée de secondes

Cleveland a dû avoir recours à une prolongation pour battre à domicile (113-104) Minnesota, qui s'est fait piquer la première place de la Conférence Ouest par Oklahoma City, vainqueur de Miami (107-100), vendredi soir au cours d'une soirée qui a vu les Lakers gagner dans les ultimes secondes (123-122).

. Garland et Allen portent les Cavaliers. Darius Garland (34 points, 8 passes) et Jarrett Allen (33 pts, 18 rebonds) ont été les fers de lance des Cavaliers, qui ont réussi à faire plier les Minnesota Timberwolves en prolongation. A la faveur de ce succès inespéré, ils se hissent à la deuxième place de la Conférence Est derrière les Boston Celtics, avec qui ils ont rendez-vous mardi soir.

. Allen, extra-ordinaire en prolongation. Jarrett Allen a été l'homme de la prolongation dans les rangs des Cavaliers, en y inscrivant 10 de ses 33 points, contre des Timberwolves alors privés de leur tour de contrôle Rudy Gobert, exclu pour une sixième faute personnelle à 27 secondes de la fin du temps réglementaire.

. Attitude de Gobert "inacceptable". Enervé après avoir écopé de sa sixième faute personnelle, synonyme d'exclusion, l'intérieur des Timberwolves a adressé un mauvais geste à l'arbitre, lui faisant comprendre en se frottant les doigts qu'il avait dû être payé. Ce qui lui a vallu immédiatement une faute technique. "Cela a coûté la victoire à mon équipe -- Allen a marqué à la suite de cette faute le lancer-franc de l'égalisation, synonyme de prolongation, pour Cleveland --, c'était une réaction immature, tout le monde peut faire des erreurs", s'est-il ensuite excusé. Ce qui n'a pas empêché Micah Nori, qui dirigeait l'équipe à la place de Chris Finch, malade, de qualifié son attitude d'"inacceptable". "Il était frustré, mais nous devons être plus intelligents", a-t-il dit.

. Carton de Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander, l'un des meilleurs marqueurs de la Ligue, a inscrit 37 points, dont 23 en seconde période, portant le Thunder vers la victoire contre Miami 107 à 100. Tout s'est joué dans le troisième quart-temps pour la franchise de l'Oklahoma, qui a au début de ce quart-temps infligé un 17-0 au Heat pour passer en tête et ne jamais plus être rejointe.

Giannis Antetokounmpo, des Milwaukee Bucks, lors de la rencontre contre les Lakers vendredi en NBA GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

. 5 sec 9/10. C'est le temps qu'il restait dans le match lorsque D'Angelo Russell a inscrit le panier de la victoire des Lakers sur les Milwaukee Bucks 123 à 122. Au sein d'une équipe californienne privée de LeBron James, sur le flanc à cause d'une cheville douloureuse, et avec Anthony Davis amoindri par une blessure à l'épaule dans la seconde partie du match, Russell a été intenable. Il a marqué 44 points, son meilleur total de la saison, dont 21 dans le seul dernier quart-temps et huit dans les 73 dernières secondes.

. Triple double pour Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo a signé un nouveau triple double, avec 34 points, 14 rebonds et 12 passes décisives, pour les Bucks qui semblaient filer tout droit vers la victoire lorsqu'ils ont compté six points d'avance à moins de deux minutes du buzzer. Mais Russell s'est alors déchaîné. Après six victoires de suite, Milwaukee a subi son deuxième revers de suite. Sa deuxième place dans la Conférence Est ne tient plus qu'à un fil.

Zion Williamson a inscrit 23 points lors de la victoire des Pelicans contre les 76ers vendredi en NBA GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

. Les Pelicans clouent le bec aux 76ers. Les New Orleans Pelicans sont allés battre à Philadelphie les 76ers, privés de Joel Embiid et Tyrese Maxey 103 à 95, et se hissent à la cinquième place de la Conférence Ouest. L'ailier-vedette de la franchise louisianaise Zion Williamson a inscrit 23 points et pris 12 rebonds pour son équipe. Les Pelicans ont compté jusqu'à 35 points d'avance, avant de laisser les 76ers revenir à cinq longueurs à moins d'une minute de la fin.