NBA: les Cavaliers et le Thunder dominateurs, plus que jamais

Les Cleveland Cavaliers et le Oklahoma City Thunder ont fait honneur à leur rang de leaders de conférences en NBA, en battant largement leur adversaire, respectivement les New York Knicks (142-106) et le Utah Jazz (130-107), vendredi en NBA.

Face aux Knicks, tout de même troisièmes de la Conférence Est, les Cavaliers n'ont pas fait dans la dentelle.

Ils ont remporté les trois premiers quarts-temps, dont le troisième par 16 points d'écart, et menaient 110 à 79 au coup d'envoi du quatrième, où ils ont alors légitimement relâché leur étreinte.

Trois joueurs, Donovan Mitchell (27), Evan Mobley (21) et Ty Jerome (19), ont inscrit près de la moitié des points de leur équipe, qui signe sa sixième victoire d'affilée.

Seule la blessure à la main droite d'Evan Mobley, contraint à regagner le banc dans le troisième quart-temps, est venue assombrir leur soirée.

Les Knicks, s'ils conservent leur troisième place malgré ce lourd revers, ont un bilan peu flatteur cette saison face aux cadors Cleveland, Oklahoma City et Boston: six défaites en six matches.

Malgré son ultra-domination sur la Conférence Est cette saison, l'équipe de Cleveland, elle, ne semble pas vouloir se relâcher.

- Les Grizzlies in extremis -

"Pour nous, il s'agit de savoir comment faire pour constinuer à construire et et à nous améliorer", a déclaré Donovan Mitchell après la nouvelle démonstration des Cavaliers.

Le leader de la Conférence Ouest, le Thunder, se déplaçait dans l'Utah où il a disposé du Jazz 130 à 107.

Shai Gilgeous-Alexander a été avec 21 unités l'un des six joueurs de OKC à inscrire au moins dix points. Il a en outre donné huit passes décisives et réussi trois contres.

Les Houston Rockets, quatrièmes de la Conférence Ouest, ont eu beaucoup plus de mal à se défaire à domicile des Minnesota Timberwolves 121 à 115.

Jalen Green (35 points pour Houston) et Anthony Edwards (37 points pour les Timberwolves) ont été les meilleurs pourvoyeurs de leur équipe, même si Edwards a beaucoup "arrosé" (13 tirs réussis sur 32 tentatives, dont 4 sur 14 à trois points).

Anthony Edwards, des Minnesota Timberwolves, pendant le match de NBA contre les Houston Rockets le 22 février 1025 à Houston GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les Rockets, après un petit trou d'air dans le deuxième quart-temps, ont su se ressaisir et surtout museler en fin de match Edwards, qui n'a inscrit dans le dernier quart-temps que trois de ses 37 points.

Les Memphis Grizzlies, eux, peuvent remercier Ja Morant: leur joueur-vedette, d'un layup, a permis à son équipe de revenir à la hauteur d'Orlando 104-104 à moins de deux secondes de la fin, avant que Desmond Bane n'offre la victoire aux visiteurs 105-104 grâce à un ultime lancer-franc.

Grâce à ce succès arraché au Magic, les Grizzlies ravissent à Denver la deuxième place de la Conférence Ouest.