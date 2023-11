NBA: les Celtics enchaînent, les Bucks se reprennent

Portés notamment par Jayson Tatum, auteur de 35 points, les Celtics de Boston ont enchaîné lundi en NBA face aux Knicks une troisième victoire consécutive (114-98), lors d'une soirée également marquée par le succès des Bucks, qui restaient sur deux défaites, face aux Bulls (118-109).

Avec 17 points inscrits dans le dernier quart-temps, Tatum a été bien aidé par Jaylen Brown (22 points) et l'intérieur letton Kristaps Porzingis (21 points), qui avait évolué aux Knicks au début de sa carrière NBA.

"En première mi-temps, ils marquaient quand ils voulaient, mais en deuxième période, on a commencé à faire des +stops+", a commenté Tatum après la rencontre.

"On a joué trois fois en quatre jours, et maintenant on part pour une série de matches à l'extérieur pendant une semaine contre quelques bonnes équipes, j'espère qu'on pourra poursuivre notre série", a-t-il ajouté.

Deuxièmes de la conférence Est (8 victoires-2 défaites), les Celtics se rendront notamment mercredi soir à Philadelphie pour affronter les Sixers du MVP 2023 Joel Embiid et de Tyrese Maxey, qui les devancent au classement avec 8 victoires et une seule défaite.

A Milwaukee, Giannis Antetokounmpo a inscrit 35 points pour permettre aux Bucks de rebondir après deux défaites consécutives en déplacement et de s'imposer face aux Bulls de Chicago. Damian Lillard, très maladroit (3 sur 17 aux tirs), s'est contenté de 12 points.

Avec 6 victoires pour 4 défaites, Milwaukee compte le même bilan que les Pacers et Miami, et pointe à l'Est derrière Philadelphie et Boston.

Dans les autres rencontres de la soirée, les Raptors de Toronto ont remonté un déficit de 23 points en seconde mi-temps pour l'emporter à domicile 111-107 face aux Wizards, grâce notamment à 39 points de Pascal Siakam. Côté français, Bilal Coulibaly n'a pas démérité dans l'équipe de Washington, avec une feuille de statistiques très complète (10 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 interception, 1 contre, aucune balle perdue).

Enfin, Sacramento s'est imposé à domicile face aux Cavaliers de Cleveland 132-120.