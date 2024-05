NBA: les Celtics s'imposent in extremis face aux Pacers

Les Pacers sont passés tout près de l'exploit mardi soir lors du premier match de la finale de la conférence Est dans les playoffs NBA, mais ont finalement subi une courte défaite 133-128 après prolongation sur le parquet des Celtics de Boston.

C'est Jaylen Brown qui a sauvé les siens, rentrant un tir à trois points à 6 secondes de la fin du match pour égaliser à 117-117 et arracher la prolongation.

Son coéquipier Jayson Tatum a ensuite pris les choses en main, finissant la rencontre avec 36 points (dont 10 en prolongation) et 12 rebonds.

Les Pacers, qui ont plusieurs fois dû cravacher pour refaire leur retard tout au long de la soirée, peuvent regretter d'avoir perdu bêtement des ballons capitaux en toute fin de rencontre alors qu'ils avaient le match en main. Tyrese Haliburton a inscrit 25 points et distribué 10 passes décisives, Pascal Siakam a fini avec 24 points, 7 passes et 12 rebonds.

"Beaucoup de hauts et de bas, je ne pense pas qu'on ait joué notre meilleur basket", a regretté après le match Jaylen Brown (26 points au total), dont l'équipe n'avait pas joué depuis quasiment une semaine après l'élimination 4-1 de Cleveland au tour précédent, contrairement aux Pacers, qui ont arraché leur place en finale de conférence dimanche, lors d'un match N.7 décisif à New York.

Jayson Tatum à l'attaque lors de la victoire des Celtics face aux Pacers, pour le premier match de la finale de la conférence Est des playoffs NBA, le 21 mai 2024 à Boston. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"On a failli lâcher un match sur notre parquet, il faut qu'on fasse mieux", a ajouté Brown. "On a réussi quelques actions en fin de match, mais honnêtement, il faut qu'on soit meilleurs, même si je prends cette victoire, bien sûr!", a poursuivi le sauveur des C's.

"La défaite est entièrement de ma faute", a de son côté déploré le coach des Pacers, Rick Carlisle. "A 10 secondes de la fin du match, on aurait dû prendre un temps mort, faire bouger le ballon et trouver un moyen d'obtenir et de rentrer un ou deux lancers francs qui aurait tué le match".

"Mais on n'a pas réussi à le faire et on a fait quelques autres erreurs", a-t-il conclu. "On a été une équipe résiliente, dure au mal durant quasiment toute la seconde moitié de la saison, on doit continuer comme ça".

Le match N.2 de cette finale de conférence disputée au meilleur des 7 matches aura lieu à Boston jeudi soir.

Résultats du match de finale de conférence disputé mardi:

EST

Boston (N.1) bat Indiana (N.6) 133-128 a.p. et mène 1-0. Match N.2 jeudi à Boston