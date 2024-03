NBA: les Celtics toujours chauds, les Rockets sur leur lancée

Les Boston Celtics, qui se baladent en tête de la conférence Est, ont remporté un neuvième succès d'affilée, contre les Chicago Bulls (124-113) samedi soir en NBA, les Houston Rockets faisant presque aussi bien à l'Ouest avec une huitième victoire d'affilée, contre Utah (147-119).

. Hauser a osé

Sept sur huit à trois points pour l'ailier des C'S Sam Hauser, qui termine avec 23 points, à hauteur de Al Horford et juste derrière Jayson Tatum (26 pts).

Ce dernier avait été laissé au repos lors du dernier succès de Boston à Detroit, et ce coup-ci les petits hommes verts se sont permis de garder au vestiaire Jaylen Brown et Kristaps Porzingis.

Malgré les 28 points de DeMar DeRozan, et sans démériter, les Bulls ont mordu la poussière face à une formation de Boston qui survole la saison régulière avec cette 57e victoire en 80 matches.

Le coach Joe Mazzulla y a d'ailleurs vu une bonne répétition en vue des play-offs. "C'est un super test de jouer des équipes comme Chicago, vu leurs capacités à provoquer les pertes de balles, à réussir les rebonds offensifs, les lancers... Ils vous titillent sur les détails".

Les Celtics ont désormais 11,5 victoires d'avance sur leur dauphin, Milwaukee, qui dispute la nuit prochaine un choc face au Thunder d'Oklahoma, le leader de la conférence Ouest.

. Rockets en feu

La situation de Houston est moins envieuse, puisque la franchise texane pointe à la 11e place à l'Ouest. Mais les Rockets sont en feu, avec une huitième victoire de rang, samedi soir contre le Jazz, qui a pris 147 points sur la tête dont 41 unités par Jalen Green.

Grâce à cette série, la plus longue depuis 2019, Houston est de retour à l'équilibre (35-35) et se positionnent pleinement dans la course aux play-ins, derrière le 10e Golden State (36-33).

. Les Suns gardent leur place au soleil

Le joueur des Spurs Jeremy Sochan (#10) tente un bloc sur Kevin Durant (#35), des Phoenix Suns, lors d'un match de NBA à San Antonio, le 23 mars 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Vainqueur des Spurs 131 à 106, Phoenix (42 v., 29 d.) a de son côté fait le job dans la course aux play-offs en préservant sa sixième place, devant Sacramento (41-29), qui a gagné de justesse à Orlando 109-107.

A San Antonio, les Suns ont pu compter sur Devin Booker (32 points) mais aussi Kevin Durant (25 pts) et Bradley Beal, auteur d'un double double (13 pts et 12 passes).

Le Français Victor Wembanyama a lui été plutôt discret lors de cette 56e défaite des Spurs, avec 13 points, 5 rebonds et 4 passes en 21 minutes.