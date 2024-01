NBA: les Celtics toujours invincibles à Boston

Les Celtics, leaders de la Conférence Est, demeurent invincibles cette saison à Boston: ils ont mis une raclée au Utah Jazz (126-97), samedi soir dans leur antre, tandis qu'à l'autre bout du pays, les Minnesota Timberwolves sont allés mettre une raclée à Houston (122-95), sur quasiment le même écart que Boston.

. Réussite à 3 points: les joueurs de Boston, qui sont restés maîtres chez eux en battant nettement le Utah Jazz 126 à 97, ont réussi 17 paniers à trois points dans cette rencontre. Les Celtics, demi-finalistes la saison dernière, ont mis KO d'entrée le Jazz, à qui ils ont infligé d'entrée un 10-0, pour mener 30-15 à la fin du premier quart-temps. Mais les Memphis Grizzlies (23 tirs primés contre les LA Lakers) et les New York Knicks (18 à Philadelphie) ont fait mieux loin du cercle.

. Tatum métronome: au sein de l'équipe des Celtics, Jayson Tatum a inscrit 30 points. C'est la 14e fois cette saison qu'il atteint ce total. Mais les Celtics ont aussi gagné le match en défense, en limitant à moins de 100 points l'attaque du Jazz, qui avait inscrit 154 points mercredi dernier pour battre les Detroit Pistons en prolongation.

Tyrese Haliburton, le meilleur passeur de la saison en NBA, avec les Indiana Pacers contre les Milwaukee Bucks le 3 janvier 2024 à Indianapolis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

. Minnesota impitoyable à Houston. Les Minnesota Timberwolves, qui dominent la Conférence Ouest, sont allés s'imposer à Houston contre les Rockets 122 à 95, en remportant tous les quarts-temps, pour compter jusqu'à 33 points d'avance. Anthony Edwards (24 points) et Karl-Anthony Towns (22) ont été les principaux artificier des Timberwolves, et l'intérieur français Rudy Gobert a réalisé une performance solide (13 points, 12 rebonds, 2 interceptions, 2 contres).

. fracture de la main pour Chris Paul. Chris Paul, le meneur de jeu des Golden State Warriors, a subi une fracture de la main gauche au cours du match contre les Detroit Pistons remporté par son équipe 113 à 109. Il sera opéré dans les prochains jours, ont annoncé ses dirigeants. Chris Paul, un des anciens de la Ligue à 38 ans, a rejoint les Warriors, la sixième franchise de sa carrière, en juin dernier en provenance de Phoenix.

. 150: c'est le nombre de points inscrits par les Indiana Pacers, qui ont assommé les Atlanta Hawks 150 à 116. C'est le sixième succès d'affilée pour les Pacers, qui se hissent à la quatrième place de la Conférence Est.

. 50: c'est le nombre ahurissant de passes décisives distribuées par les joueurs des Pacers pendant leur monumentale victoire contre les Atlanta Hawks. Tyrese Haliburton, le meilleur passeur de la NBA cette saison avec 12,8 de moyenne par match, en a délivré 18 à lui seul en trois quart-temps, avant d'aller se reposer sur le banc pendant le quatrième.

Jalen Brunson des New York Knicks arle son shoot contre les Chicago Bulls en NBA le 3 janvier 2024 0 nEW yORK GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

. Fin de série: les Brooklyn Nets ont mis fin à une série de cinq défaites, en battant le Oklahoma Thunder 124 à 115. Les Nets comptaient 32 points d'avance après trois quarts-temps, avant de désserrer leur étreinte dans le quatrième.

. New York met une claque à Philadelphie. Les Philadelphie Sixers ont pris une claque de la part des New York Knicks, qui sont allés battre leurs adversaires, pourtant troisièmes de la Conférence Est, 128 à 92. C'est la plus large victoire de la soirée, obtenue avec 36 points d'écart, à égalité avec Dallas vainqueur de Portland 139 à 103.