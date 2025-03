NBA: les Clippers dominent les Cavaliers, Risacher s'illustre

Portés par Kawhi Leonard, les Clippers de Los Angeles ont dominé les Cavaliers de Cleveland, leaders de la conférence Est et déjà qualifiés pour les play-offs. Le Français Zaccharie Risacher s'est illustré avec les Hawks mardi en NBA.

. Deuxième défaite de rang pour les Cavs

Mal embarqués, les Clippers ont renversé les Cavaliers pour leur infliger une deuxième défaite d'affilée, 132-119. Kawhi Leonard a marqué 33 points et Ivica Zubac 28, le jour de ses 28 ans.

Les Cavaliers, leaders à l'Est, ont pourtant démarré en trombe leur tournée de cinq matches à Los Angeles, marquant 45 points dans le premier quart-temps et menant 73-68 à la mi-temps. Mais les Clippers ont réagi, limitant leurs adversaires à 46 points dans le second acte.

C'est la première fois depuis janvier que les Cavs subissent un deuxième revers d'affilée. Ils restaient sur 16 victoires consécutives avant de s'incliner face au Magic d'Orlando dimanche.

Les Clippers de Nicolas Batum (5 rebonds, 3 passes, 3 points en 17 minutes) sont huitièmes à l'Ouest et visent la 6e place, synonyme de qualification directe pour les play-offs, actuellement occupée par les Warriors et convoitée tout autant par les Timberwolves, 7e.

. Risacher en forme avec les Hawks

Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), à droite, avec Mouhamed Gueye en NBA contre les Charlotte Hornets, à Charlotte le 18 mars 2025. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Zaccharie Risacher, premier choix de la dernière draft, continue de justifier son statut avec les Hawks d'Atlanta. L'ailier français a livré une performance solide avec 21 points, une belle adresse à trois points (5/9) et un total de 7/15 au tir. Il s'est aussi montré actif au rebond avec huit prises.

De son côté, Trae Young a une nouvelle fois mené Atlanta en inscrivant 31 points, dont un impressionnant 5/9 derrière l'arc. Le meneur star des Hawks a également compilé sept rebonds, sept passes décisives et trois interceptions pour sécuriser la large victoire 134-102 contre Charlotte.

. Sans Curry "épuisé", les Warriors gagnent quand même

Sans leur star Stephen Curry, "épuisé" selon son entraîneur Steve Kerr, Golden State a battu 104-93 les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo à San Francisco.

En l'absence de Curry, Jimmy Butler a marqué 24 points, Brandin Podziemski 17 et les Warriors ont su résister à la tentative de remontée des Bucks en deuxième mi-temps.

Draymond Green s'est lui montré en défense, avec dix rebonds et deux interceptions. Il a su bloquer les tentatives d'Antetokounmpo.

"Draymond, cette défense ce soir sur Giannis a été incroyable", a apprécié Kerr. "Pour réussir à le limiter à cinq paniers dans le jeu... Draymond a montré pourquoi il est l'un des meilleurs défenseurs du monde". Antetokounmpo a fini avec 20 points.

. Les Celtics s'en remettent à Porzingis

Privés de leur duo de stars Jayson Tatum et Jaylen Brown, les Celtics de Boston ont pu compter sur Kristaps Porzingis et l'inattendu rookie Baylor Scheierman pour gagner face aux Brooklyn Nets 104-96.

Porzingis a été le meilleur marqueur du match avec 25 points, réalisant également 13 rebonds, une interception et trois blocs. A 24 ans, l'Américain Scheierman a battu son record personnel avec 20 points - dont 12 inscrits dans le dernier quart-temps.

Sans Brown ni Tatum, tous deux au repos à cause de blessures aux genoux, les Celtics ont eu du mal à trouver la bonne formule mais ont tout de même remporté leur 50e succès cette saison. Derrière les Cavs, les champions en titre sont également déjà qualifiés pour les play-offs et ont une avance confortable sur les Knicks, troisièmes.