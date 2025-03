NBA: les Lakers encore battus, les Nuggets renversés par les Bulls

Paolo Banchero (d) et LeBron James lors du match NBA du Magic contre les LOs ANgeles Lakers, le 24 mars 2025 à Orlando

Les Los Angeles Lakers, en course pour les play-offs NBA, ont été battus pour la troisième fois de suite, lundi face au Magic d'Orlando qui n'avait pourtant plus gagné sur son parquet depuis février.

. Doncic et James insuffisants

Luka Doncic (32 points) et LeBron James (24 pts) n'ont pas pu empêcher les Lakers de s'incliner encore (118-106), pour la troisième fois en trois matchs. Pour James, il s'agit d'une deuxième défaite d'affilée depuis son retour de blessure et les sept matchs manqués.

La franchise californienne se retrouve à égalité (43 victoires, 28 défaites) à la 4e place de la Conférence Ouest avec les Memphis Grizzlies.

La partie a basculé en faveur d'Orlando (8e à l'Est avec 34 victoires et 38 défaites) dans le troisième quart-temps remporté 34-18 sous l'impulsion de Franz Wagner (32 points au total) et Paolo Banchero (30 pts au total).

Doncic a regretté que les Lakers aient perdu l'intensité dans le jeu qui leur avait permis d'aligner une série de huit victoires et de brièvement grimper à la deuxième place de leur conférence.

Si Oklahoma City domine largement la Conférence Ouest et s'est assuré d'être tête de série N.1 des play-offs, derrière les Houston Rockets (46 v-26 d) sont sous la menace directe des Nuggets (45 v-28 d), des Lakers et des Grizzlies (43 v-28 d).

"Nous avons joué physique. Nous avons joué une défense d'enfer. Et je pense que nous nous sommes satisfaits un peu de ça. Nous ne pouvons pas nous le permettre à ce stade" de la saison, a commenté le meneur slovène.

. Les Bulls troublent la fête

Après avoir écrasé les Lakers samedi (146-115 à Los Angeles), les Bulls ont disposé des Nuggets (129-119) à Denver et ainsi empêché la franchise du Colorado de profiter du nouvel échecs des Californiens.

Chicago a notamment profité d'une nouvelle grande performance de Coby White qui a inscrit 37 points et ainsi atteint pour la troisième fois consécutivement la barre des 35 points en un match.

Les Nuggets ont eu quatre points d'avance en début de quatrième quart-temps, mais toujours privés de Nikola Jokic (cheville) et d'Aaron Gordon, ils n'ont pu empêcher Chicago de dominer la fin du match.

. Boston gagne mais perd Tatum

Le champion en titre Boston a enchaîné une sixième victoire d'affilée en s'imposant facilement à Sacramento (113-95), mais la joie des Celtics a été ternie par la blessure de Jayson Tatum.

Jayson Tatum blessé à une cheville lors du match NBA des Boston Celtics sur le parquet des Kings, le 24 mars 2025 à Sacramento GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Ce dernier a inscrit 25 points, pris sept rebonds et réussi huit passes avant de se blesser à une cheville dans le troisième quart-temps.

. Indiana et Milwaukee dans un mouchoir

Indiana (42 v-29 d) a maintenu sa courte avance à la quatrième place de la conférence Est devant Milwaukee (40 v-31 d) grâce à son succès face à Minnesota (119-103).

Tyrese Haliburton a inscrit 24 points et réussi 11 passes pour les Pacers qui ont signé une cinquième victoire de suite.

Dans le même temps, Milwaukee a concédé une courte défaite (108-106) sur le parquet des Phoenix Suns.

Dans un match extrêmement indécis, en particulier dans le dernier quart-temps, Devin Booker a marqué le panier de la victoire pour les Suns à deux secondes de la sirène finale.

Kevin Durant a terminé meilleur marqueur de la partie avec 38 points pour Phoenix, tandis que Giannis Antetokounmpo a été le meilleur marqueur des Bucks (31 pts).

. Retour victorieux d'Anthony Davis

Anthony Davis, l'ailier fort des Dallas Mavericks, lors d'un match de NBA contre les Brooklyn Nets, à Brooklyn, le 24 mars 2025 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Après six semaines d'absence pour soigner ses adducteurs, Anthony Davis a réussi un retour gagnant avec les Dallas Mavericks qui se sont imposés à Brooklyn 120-101.

Arrivé au Texas en provenance des Lakers en février dans un échange avec Doncic, Davis s'était blessé dès son premier match avec les Mavericks.

Lundi, il a inscrit 12 points en 26 minutes de jeu (6 sur 9 au tir) et a assuré se sentir "super bien" physiquement.