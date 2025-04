NBA: Les Lakers foudroient le Thunder, Cleveland giflé par Sacramento

Les leaders ont mordu la poussière dimanche soir en NBA: en tête à l'ouest et meilleure équipe de la ligue, Oklahoma s'est fait éteindre sur son parquet par des Lakers en grande réussite à trois points ; Cleveland, patron à l'est, s'est fait lui surprendre par les Kings de Sacramento.

. LA proche des play-offs

Le choc entre le premier et le troisième de l’Ouest a rapidement tourné à l’avantage des Lakers, qui ont passé 15 paniers à trois points en première mi-temps - record de la franchise -, atteinte avec un confortable matelas de 22 points (78-56 à la pause).

Les Lakers de Doncic (30 points) et LeBron James (19 points) n’ont jamais été inquiétés par la suite, maintenant leur avance jusqu’au bout, réduisant au silence le public du Paycom Center avec une victoire sans appel (126-99).

Ce succès à Los Angeles de se rapprocher d’une place directe en play-offs, alors qu’Oklahoma City et Houston (2e) sont déjà qualifiés.

La star du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, a été le meilleur marqueur d’OKC avec 26 points, mais son équipe, déjà battu par Houston vendredi, a connu une soirée difficile, ne réussissant que 43 % de ses tirs et seulement 12 sur 37 à trois points.

. Embouteillage à l'Ouest

Seules deux victoires séparent les Lakers (3e) de Memphis (8e) à l'entame de la dernière semaine de la saison régulière. "C’est incroyable. Vu le classement, tu peux passer de la 3e à la 8e place en un rien de temps", a commenté Austin Reaves, l'arrière des Lakers après le match.

Le Serbe des Nuggets, Nikola Jokic, auteur d'un nouveau triple double contre les Pacers d'Indiana, le 7 avril 2025 à Denver GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Dans ce sprint final haletant, Golden State (6e) et Denver (4e) ont raté l'occasion de faire un pas vers la qualification.

Les Warriors, pénalisés par un Stephen Curry cette fois en panne de réussite sur ses tirs longue distance (1/8 à trois points), se sont inclinés à domicile contre Houston (96-106), qui a remporté 15 de ses 17 derniers matches.

Les Nuggets, malgré un nouveau triple double consistant de Nikola Jokic (41 points, 15 rebonds, 13 passes), son 32e de la saison, ont perdu à domicile contre des Pacers d'Indiana (125-120) pourtant privés de Pascal Siakam, et enchaînent une 4e défaite de rang au plus mauvais moment.

. La claque des Kings

Dans la Conférence Est, les Cleveland Cavaliers ont manqué une belle opportunité de sécuriser leur première place après une défaite surprise à domicile contre les Sacramento Kings (113-120).

Alors que Cleveland dominait l’Est avec 4,5 matches d’avance sur Boston, cette contre-performance a relancé les espoirs des Celtics, larges vainqueurs de Washington (124-90), de terminer premiers de la conférence.

Jrue Holiday des Celtics tente un tir devant Anthony Gill des Washington Wizards le 6 avril 2025 à Boston GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Portés par un Zach LaVine incandescent (37 points), les Kings, actuellement 10es à l’Ouest et encore en course pour le play-in (barrages d'accession aux play-offs), ont surpris tout le monde. DeMar DeRozan (28 points) et Domantas Sabonis (27) ont également brillé.

L’inquiétude a brièvement gagné les rangs des Cavs quand son arrière Donovan Mitchell a quitté le terrain après un possible problème à la cheville. Il est revenu plus tard dans la rencontre, mais sans pouvoir inverser la tendance.

Cette victoire cruciale de Sacramento élimine définitivement de la course aux play-offs Portland et San Antonio qui s'affrontaient dimanche pour une victoire 120 à 109 des Blazers sur les Spurs, privés de Victor Wembanyama, au repos forcé depuis février en raison d'une thrombose veineuse diagnostiquée dans son épaule droite.