NBA: les Lakers surpris à domicile par les Hornets

LeBron James et Luka Doncic ne suffisent pas: sur leur parquet de Los Angeles, les Lakers ont été dominés mercredi 100-97 par les Charlotte Hornets, pourtant mal classés en NBA.

Avec LeBron James et Luka Doncic alignés d'entrée, les Lakers ont pris les devants et menaient de 13 points à la pause (65-52). Mais Lamelo Ball a éclipsé les stars en fin de match, finissant avec 27 points dont cinq tirs à trois points.

Bien aidés également par les 29 points de Miles Bridges, meilleur marqueur, les Hornets, seulement 14e de la conférence Est, remportent seulement leur cinquième victoire en déplacement de la saison.

Dans les dernières secondes, LeBron James (26 points) a manqué deux tentatives à trois points pour revenir à égalité et arracher la prolongation. Doncic, pas loin du triple-double (14 pts, 12 rebonds, 8 passes) mais qui a perdu six ballons, connaît déjà sa deuxième défaite en trois matches depuis son transfert surprise en Californie.

L'entraîneur des Lakers J.J. Redick a notamment mis en avant la difficulté de reprendre après la pause du All-Star Game: "ce n'est pas une excuse, c'est juste la réalité quand on a une coupure de six jours en tant que groupe et quand on essaye d'intégrer de nouveaux éléments".

"Je pensais que notre esprit de compétition allait suffire pour gagner, mais nous étions simplement très mauvais offensivement 90% du match", a-t-il estimé.