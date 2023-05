NBA: les Nuggets battent les Lakers d'entrée, duel épique entre Jokic et Davis

Face à face entre Nikola Jokic (G) et Anthony Davis (D) lors du match 1 de la finale de la conférence Ouest de la NBA entre les Denver Nuggets et les LA Lakers, le 16 mai 2023 à Denver

Nikola Jokic, auteur d'un triple-double à 34 points et décisif dans les dernières secondes, a guidé les Nuggets vers la victoire (132-126) contre les Lakers, passés près d'une remontée fantastique dans le premier match, haletant, de leur finale de conférence Ouest, mardi en NBA.

Longtemps, Denver a cru s'acheminer vers un succès autoritaire et sans conteste à domicile, comptant jusqu'à 21 unités d'avance au deuxième quart-temps. Mais Los Angeles a ensuite su refaire surface dans le sillage d'Anthony Davis, qui a livré un duel dantesque avec le Serbe en réussissant 40 points (à 14/23 au shoot, 10 rebonds).

"En première période, nous étions vraiment bons, nous contrôlions le jeu, nous contrôlions tout, le rythme, la défense... Et dans la suivante, nous avons perdu le contrôle et le calme avec", a commenté le double MVP (2021, 2022).

"Nous savions qu'ils pourraient revenir (au score), c'est une équipe difficile à jouer. Mais que vous gagniez d'un point ou de 20 en play-offs, cela n'a pas d'importance, une victoire est une victoire", a-t-il ajouté.

Deux images fortes ont symbolisé son face-à-face de haute volée avec Davis. D'abord quand il a planté, au nez et à la barbe de son rival, qui en a souri de dépit, son troisième panier à trois points du soir (100%), au buzzer du troisième quart-temps.

Jokic devant James et Robertson

Ensuite, quand l'intérieur des Lakers l'a contré férocement dans le money-time, initiant un court passage à vide du Serbe qui a ensuite perdu un ballon en faisant une mauvaise passe et a raté un tir près du cercle, chose inhabituelle pour lui.

La superstar des LA Lakers LeBron James lors du match 1 de la finale de conférence Ouest de la NBA face aux Nuggets, le 16 mai 2023 à Denver GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Mais c'est bien le "Joker" qui a évité à Denver une grosse déconvenue, en réussissant quatre lancers francs cruciaux dans les 26 dernières secondes, avec entre-temps une interception aux dépens de LeBron James, alors que les Lakers étaient revenus à une possession d'écart (129-126).

"LBJ" n'a en rien démérité dans cette rencontre, abattant encore un boulot monstre à 38 ans, puisqu'il a frôlé un triple-double (26 pts, 12 rbds, 9 passes), Austin Reaves, révélation de la saison chez les Californiens, se distinguant aussi (23 pts) avec notamment deux paniers primés successifs qui ont contribué à rendre les Nuggets bien moins sereins.

En parlant de triple-double, celui réussi par Jokic fait de lui le leader dans l'histoire, à au moins 30 points, 15 rebonds et 10 passes en play-offs, avec désormais quatre à son actif, soit un de plus que... le "King James" et Oscar Robertson.

Le Serbe a comme souvent trouvé de précieux relais en attaque, à commencer par Jamal Murray auteur de 31 points, Kentavious Caldwell-Pope, ancien de la maison Lakers, en ajoutant 23.

"Pas de panique"

"KCP" était en 2020 dans le camp d'en face quand L.A. était parvenu à éliminer assez aisément Denver (4-1) dans la bulle anti-Covid d'Orlando, sur la route d'un 17e titre (record égalé, qui tient toujours avec Boston).

Jamal Murray (#27), des Denver Nuggets, se fraie un chemin dans la raquette des LA Lakers, lors du match 1 de la finale de conférence de la NBA, le 16 mai 2023 à Denver GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les Lakers, qui mènent d'ailleurs 3-0 dans leurs face-à-face en finale de conférence Ouest, ont bien vu que les Nuggets, pas premiers de la saison régulière pour rien à l'Ouest, sont d'un autre acabit, en témoigne leur capacité à tenir le cap malgré le come-back qui leur pendait au nez.

"Beaucoup de nos joueurs ont l'habitude de se battre, car nous avons joué un grand nombre de matches serrés cette saison. Il n'y pas eu de panique, il y a eu de la sérénité. Nos gars se sont regardés et ont compris ce qu'il fallait faire pour conclure", s'est félicité l'entraîneur Michael Malone.

Et d'ajouter: "nous savons que gagner la deuxième rencontre sera encore plus difficile, mais je pense que nous serons meilleurs".

"Nous allons regarder la vidéo et voir ce que nous devons corriger, voir aussi ce qui a fonctionné. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que nous serons prêts pour la deuxième manche", a affirmé de son côté Darvin Ham, coach des Lakers.

Rendez-vous est pris jeudi, toujours dans le Colorado.