NBA: les Pelicans s'accrochent, Boston chute une deuxième fois

Les New Orleans Pelicans ont pris une option pour une qualification directe en play-off de NBA jeudi en s'imposant 135-123 face aux Kings de Sacramento, 8e de la conférence Ouest, qui promet encore quelques remous à deux matches de la fin de saison régulière.

. les Pelicans y sont presque

Les Pelicans, qui ont notamment construit leur victoire grâce à un gros premier quart temps, comptent une victoire de plus que Phoenix, 7e avec 47 succès (bilan: 48-32). Zion Williamson et C.J. McCollum, 31 points chacun, ont largement contribué au succès des leurs devant Sacramento, déjà assuré de disputer les play-in de NBA. De son côté, la franchise basée en Louisiane peut s'assurer une qualification directe en cas de victoire lors de ses deux derniers matches, contre Golden State vendredi et Los Angeles dimanche.

. Golden State maintient la pression

Warriors (9e) et Lakers (10e) ont par ailleurs des bilans identiques (45-35) à Sacramento, ce qui promet une fin de saison régulière encore mouvementée. Justement, Golden State a maintenu le cap en dominant Portland 100-92 jeudi, dans l'Oregon. Stephen Curry a inscrit 22 points (7 reb, 8 passes), tandis que Jonathan Kuminga en a ajouté 19.

. Boston pas inquiet

Déjà certains de terminer en tête à l'Est, avec le meilleur bilan de la ligue en prime, Boston a néanmoins connu une deuxième défaite de rang - après avoir été battu par Milwaukee - en s'inclinant 118-109 devant les Knicks, bien aidés par les 39 points de l'Américain Jalen Brunson. Une bonne opération pour New York qui reste troisième (48-32), à deux journées de la fin. Du côté des Celtics, qui ont essuyé quelques huées en fin de rencontre, on se veut rassurant: "Nous allons nous montrer à la hauteur quand il le faudra", a dit le pivot Kristaps Porzingis.

. Les Bulls dominent Detroit

Dans les autres rencontres de la soirée, les Chicago Bulls ont battu Detroit 127-105, grâce aux 39 points de DeMar DeRozan et les 27 de Nikola Vucevic. Ils joueront le premier tour des play-in face à Atlanta. Enfin, dans une rencontre sans enjeu entre deux équipes déjà éliminées de la course aux play-off, le Jazz s'est imposé face à Houston 124-121.