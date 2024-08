NBA: les Philadelphia Sixers officialisent l'arrivée de Yabusele

Les Philadelphia 76ers ont officialisé jeudi l'arrivée du basketteur français Guerschon Yabusele, qui fait son retour en NBA après avoir évolué au Real Madrid ces trois dernières saison et après un tournoi olympique réussi.

"Yabusele arrive à Philadelphie après avoir représenté son pays, la France, lors d'une campagne olympique impressionnante qui s'est soldée par une médaille d'argent", a écrit la franchise de Pennsylvanie dans son communiqué.

En milieu de journée, le Real Madrid a officialisé le départ de son ailier fort de 28 ans qui portera le numéro 28 aux Sixers.

"Le Real Madrid et Guerschon Yabusele se sont mis d'accord pour mettre fin à son parcours en tant que joueur de notre club", a annoncé l'équipe espagnole dans un communiqué, souhaitant exprimer "sa gratitude et son affection pour les trois saisons au cours desquelles il a défendu notre maillot, avec lequel il a remporté 7 titres : 1 Coupe d'Europe, 2 Championnats d'Espagne, 1 Coupe du Roi et 3 Supercoupes d'Espagne".

Yabusele va faire son grand retour en NBA, lui qui avait été sélectionné à la draft de 2016 par les Boston Celtics sans parvenir à s'y imposer avant que la franchise ne casse son contrat en 2019 après un passage en Chine.

L'intérieur au gabarit impressionnant (2,04 m, 123 kg) avait quitté la NBA "avec un vrai sentiment d'inachevé puisqu'il n'a jamais véritablement eu sa chance. Il y avait beaucoup de gens sur son poste et donc peu d'opportunités", avait indiqué mercredi à l'AFP l'agent du joueur français, Olivier Mazet.

Ce grand retour, le natif de Dreux (Eure-et-Loir) l'espérait sans se cacher: "J'attends une seconde chance... Je suis prêt", lâchait-il sur X le 11 août au lendemain de sa prestation monstrueuse en finale olympique face aux Américains.

Selon son agent, le Français a signé "un contrat d'une saison garantie" de 2,1 millions de dollars (environ 1,9 million d'euros). "Ça lui laissera la possibilité de pouvoir ensuite prolonger avec les Sixers ou de s'engager avec une autre équipe", a-t-il poursuivi.

En quittant le Real juste avant la reprise de la saison, il devra toutefois s'affranchir d'une clause de transfert fixée à 2,5 millions d'euros, qu'il paiera en grande partie de sa poche puisque les franchises NBA ne peuvent pas débourser plus de 850.000 dollars (un peu plus de 762.000 euros) dans ce genre de transfert.

Brillant lors du tournoi olympique, l'ex-joueur de l'Asvel a été l'un des Français les plus décisifs en marquant respectivement 22, 17 et 20 points contre le Canada, l'Allemagne et les États-Unis en quart, demie et finale. Il s'est aussi illustré avec un sensationnel "poster dunk" sur la légende LeBron James, dont les images ont fait le tour du monde et se vendent désormais en produits dérivés.