NBA: les Pistons en panne, les Bucks maintiennent le cap

Les Detroit Pistons ont subi jeudi soir en NBA leur 25e défaite consécutive, à "Motor City" face aux Utah Jazz (119-111), l'une des pires séries de la Ligue, tandis que les Milwaukee Bucks ont signé à domicile contre Orlando (118-114) leur sixième succès d'affilée.

. Detroit proche du record de revers consécutifs

Les Detroit Pistons, qui ont essuyé à domicile leur 25e défaite consécutive, se rapprochent du record de défaites concédées à la suite par une équipe, toujours détenu par les Philadelphia 76ers qui avaient perdu 28 fois d'affilée au cours de la saison 2014-15. Detroit, triple champion NBA (1989, 1990, 2004), dont la dernière victoire remonte au 28 octobre, a pourtant bien cru qu'il allait interrompre cette série noire lorsqu'il a égalisé 84-84 dans le troisième quart-temps. Mais le Jazz a fini par imposer son tempo dans cette rencontre, avec six joueurs à plus de dix points.

. Fin de série pour les Clippers

La série de victoires des Los Angeles Clippers, qui en étaient à neuf succès, s'est terminée à Oklahoma City, où le Thunder, emmené par Shai Gilgeous-Alexander (31 points), s'est largement imposé 134-115. C'est la cinquième victoire en six matches pour Oklahoma City, deuxième de la Conférence Ouest derrière les Minnesota Timberwolves, qui sont venus à bout à domicile 118-111 des Los Angeles Lakers privés de leur superstar LeBron James, souffrant d'une tendinite à la cheville gauche. L'intérieur international français Rudy Gobert a été efficace dans les rangs des Wolves, en marquant 15 points et en raflant 13 rebonds.

. Six sur six pour Milwaukee

Dans le match au sommet de la Conférence Est, les Bucks (2e) ont remporté contre le Orlando Magic (6e) leur sixième match de suite, et sont solidement ancrés à la deuxième place de leur conférence. Mais le Magic a vendu chèrement sa peau, ne cédant que de quatre points, 118-114. Giannis Antetokounmpo, le maître à jouer des Bucks, a une nouvelle fois pesé sur la rencontre avec 37 points, 10 rebonds et 7 passes décisives. C'est non seulement la sixième victoire de suite pour Milwaukee, mais aussi sa quinzième de rang devant son public.

. Wembanyama très discret, les Spurs encore battus

Victor Wembanyama a été discret jeudi avec les Spurs, battus par Chicago en NBA GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Au sein d'une équipe des San Antonio Spurs qui a subi à Chicago, vainqueur 114-95, sa 21e défaite en 22 matches, le géant français Victor Wembanyama, de retour après avoir manqué le précédent match à cause d'une douleur à la cheville droite, n'a pas été à la hauteur. Le rookie, N.1 de la draft, n'a marqué que 7 points, son plus bas total de la saison, et pris seulement 5 rebonds, dont aucun offensif. Cette piètre performance de "Wemby" met fin à une série-record pour un débutant dans la Ligue de huit doubles-doubles.