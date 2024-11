NBA: les Spurs solides, Cleveland engrange

Victor Wembanyama (c.), la star des San Antonio Spurs, est entouré par trois joueurs des Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert (g.), Mike Conley, et Nickel Alexander-Walker (d.), lors d'un match de NBA, à San Antonio, le 2 novembre 2024

San Antonio, avec un Wembanyama relativement discret, s'est imposé devant Minnesota, alors que Cleveland a obtenu à l'arrachée sa septième victoire en sept matches contre Milwaukee, samedi en NBA.

. San Antonio à l'équilibre

Les Spurs ont décroché leur troisième victoire en six rencontres depuis le début de saison en prenant le meilleur à domicile sur les Minnesota Timberwolves (113-103).

Keldon Johnson (25 points et 8 rebonds) et Jeremy Sochan (19 points et 10 rebonds) ont été déterminants pour l'équipe dirigée par Gregg Popovich.

Chris Paul a ajouté 15 points et 13 passes.

Le Français Victor Wembanyama, qui n'a pas encore tout à fait réglé la mire sur ses tirs longue distance, s'est contenté de 17 points et six rebonds.

En face, son compatriote Rudy Gobert, qui n'a passé que 23 minutes sur le parquet, a marqué dix points et réussi seulement trois rebonds.

Anthony Edwards et Julius Randle ont tous les deux inscrit 21 points pour les Timberwolves.

. Cleveland aligne un 7e succès

Donovan Mitchell a marqué à moins d'une seconde de la fin, permettant aux Cavaliers de Cleveland de s'imposer sur le fil face aux Bucks de Milwaukee (114-113), et ainsi de conserver leur invincibilité cette saison.

Les joueurs de Kenny Atkinson occupent la tête de la Conférence Est avec sept succès en autant de matches.

Les 41 points de Damian Lillard n'ont pas suffi et le dernier panier de Mitchell a donc laissé le Fiserv Forum de Milwaukee dans un silence de plomb.

Shai Gilgeous-Alexander, l'arrière du Thunder d'Oklahoma City, au lancer franc contre les Denver Nuggets en NBA, à Denver, le 24 octobre 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

L'arrière, qui a terminé avec 30 points, quatre passes et trois rebonds, a attribué son tir victorieux à un rebond de son coéquipier Isaac Okoro quelques instants auparavant.

"C'est ce qui compte. J'ai fait mon travail, Isaac a fait le sien, nous avons tous fait notre travail".

Six joueurs des Cavaliers ont réalisé une performance à deux chiffres au cours d'un match à rebondissements qui a également vu Giannis Antetokounmpo être impressionnant malgré la défaite, avec 34 points et 16 rebonds.

. Le Thunder enchaîne aussi

Le Thunder d'Oklahoma City reste l'autre équipe invaincue de NBA après avoir remonté un déficit de 13 points en première mi-temps pour aller battre chez eux les Clippers de Los Angeles (105-92), avec à la clé un sixième succès de suite.

Shai Gilgeous-Alexander a porté les pensionnaires de la Conférence Ouest avec 25 points et neuf passes.

Le pivot Chet Holmgren a obtenu 14 rebonds en plus de ses dix points.

Du côté des Clippers, James Harden (12 points, 13 rebonds et sept passes) et Norman Powell (24 points) ont surnagé.

. Les Sixers encore battus, Embiid sous enquête

A Philadelphie, le début de saison difficile des Sixers s'est poursuivi en l'absence sur blessure des deux stars Joel Embiid et Paul George, Memphis s'imposant 123-107.

Jaren Jackson Jr. a mené les Grizzlies avec 27 points, Ja Morant a ajouté 18 points et 12 passes, et Memphis a signé son quatrième succès en sept matches.

Paul George (g.) parle à son coéquipier des Philadelphia Sixers Joel Embiid pendant un temps mort d'un match de NBA contre les Memphis Grizzlies, à Philadelphie, le 2 novembre 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

La NBA a annoncé après la rencontre qu'elle enquêtait sur une possible altercation d'Embiid, MVP de la saison 2023, avec un journaliste dans les vestiaires après la défaite.

"Nous sommes au courant d'informations faisant état d'un incident dans le vestiaire des Sixers ce soir et nous entamons une enquête", a indiqué un porte-parole de la NBA cité par les médias américains.