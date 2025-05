NBA: les Timberwolves ouvrent une enquête après des insultes racistes contre Draymond Green

Les Timberwolves ont ouvert une enquête après qu'un fan a été accusé d'avoir proféré des propos racistes à l'encontre de l'ailier fort des Golden State Warriors, Draymond Green, lors du match 2 de play-offs NBA disputé à Minneapolis, a annoncé la franchise de Minnesota vendredi.

Les Wolves, vainqueurs des Warriors (117-93) la veille, ont indiqué dans un communiqué qu'un fan avait été expulsé de la salle durant le quatrième quart-temps pour avoir violé le code de conduite des supporters de la NBA.

Une deuxième personne, accusée par d'autres fans d'avoir fait des commentaires "à connotation raciale" contre Green, a quitté le Target Center avant que son identité ne soit vérifiée, souligne le communiqué.

"L'équipe poursuit son enquête et des mesures supplémentaires pourraient être prises", ajoute la franchise. "Les Timberwolves et le Target Center s'engagent fermement à favoriser un environnement inclusif, respectueux et sûr pour tous. Les comportements racistes, haineux ou menaçants n'ont pas leur place lors de nos matches ou dans notre communauté et ne seront tolérés en aucune circonstance".

Draymond Green a été copieusement hué après avoir asséné un coup de coude volontaire à l’intérieur des Wolves Naz Reid qui lui a valu une faute technique dans le deuxième quart-temps. Green, coutumier du fait, en est déjà à cinq fautes techniques et deux fautes flagrantes de grade 1, et s'expose à une suspension automatique en cas de deux nouvelles fautes techniques.

Ses coéquipiers ont eu beaucoup de mal à le contenir pour lui éviter une seconde faute technique, synonyme de retour aux vestiaires.

A l'issue du match, Green a déclaré aux journalistes qu'il pensait être injustement ciblé. "J'en ai assez que l'on cherche à me faire passer pour un homme noir colérique", a-t-il dénoncé. "Je suis bon au basket, je suis bon dans ce que je fais. L'objectif de continuer à me faire passer pour un Noir en colère est insensé. J'en ai marre. C'est ridicule", a-t-il martelé.

Les Wolves et les Warriors sont à égalité en demi-finale de conférence Ouest 1-1, avant les deux prochaines confrontations en Californie à partir de dimanche.