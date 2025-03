NBA: les Warriors dominent les Raptors avec Butler mais sans Curry

Giannis Antetokounmpo (c) lors du match NBA des Milwaukee Bucks contre les Lakers, le 20 mars 2025 à Los Angeles

Bien emmenés par Draymond Green et Jimmy Butler, les Golden State Warriors ont arraché la victoire aux Toroto Raptors (117-114), mais ont perdu en cours de route Stephen Curry qui s'est blessé.

. Les Warriors gagnent mais perdent Curry

Un triple double de Butler (16 points, 11 rebonds, 12 passes) et 21 points de Green ont permis à Golden State de rester maître sur son parquet.

Cette victoire, la 41e pour 29 défaites, permet aux Warriors de se maintenir à la sixième place de la conférence Ouest, directement qualificative pour les play-offs.

Mais la franchise californienne a dû finir le match sans son tireur d'élite Curry qui s'est fait mal au niveau du coccyx en tombant. Il a été traité sur le parquet avant de quitter ses partenaires.

Curry, qui revenait à la compétition après avoir manqué le match de mardi contre Milwaukee en raison d'une douleur au dos, devait passer une IRM pour évaluer l'étendue de sa blessure de jeudi.

"Il a essayé de revenir sur le parquet, il pensait pouvoir revenir, mais nous avons décidé de ne pas prendre de risque", a déclaré son entraîneur Steve Kerr.

. Les Bucks mangent les Lakers

Milwaukee s'est bien remis de sa défaite contre les Warriors mardi et a avalé jeudi à Los Angeles (118-89) les Lakers affaiblis par de nombreuses absences de poids.

Giannis Antetokounmpo a inscrit 28 points et Gary Trent Jr. qui avait débuté le match sur le banc, en a ajouté 23 pour les Bucks privés de Damian Lillard, victime de douleurs au mollet droit.

En face, les Lakers étaient privés de LeBron James qui se remet d'une douleur à l'aine, mais également de Luka Doncic et Austin Reaves tous deux souffrant de foulure à une cheville.

Le fils de LeBron, Bronny James, a inscrit 17 points pour les Lakers, dépassant pour la première fois de sa carrière en NBA les 10 points.

Mais Milwaukee a mené tout le match et a compté jusqu'à 35 points d'avance pour décrocher sans trembler sa 39e victoire (pour 30 défaites) et conserver sa place de 5e dans la conférence Est, à une victoire des Indiana Pacers.

. Indiana de justesse

Les Pacers ont arraché la victoire en prolongation face aux Brooklyn Nets (105-99) grâce notamment à Bennedict Mathurin (28 points, 16 rebonds).

Myles Turner a égalemnt largement contribué à la victoire d'Indiana avec 23 points, 10 rebonds et 5 contres, dont un spectaculaire sur Keon Johnson à 22 secondes de fin de la prolongation qui a permis aux Pacers de maintenir son avance de deux points.

. Les Knicks tombent encore

Les New York Knicks, troisièmes à l'Est, n'ont jamais trouvé leur rythme et se sont inclinés sur le parquet des Charlotte Hornets (115-98).

Les Knicks ont ainsi concédé leur sixième défaite en neuf matchs et l'absence de Jalen Brunson, blessé à une cheville, n'en finit pas de se faire sentir.