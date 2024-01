NBA: Lillard brille pour les Bucks, Embiid porte toujours les Sixers

Giannis Antetokounmpo a ajouté 31 points aux 45 unités d'un Damian Lillard en surchauffe pour mener les Bucks de Milwaukee au succès à Detroit 141-135, et la star des Sixers Joel Embiid a lui signé 33 points pour dominer Charlotte 97-89, samedi en NBA.

Contre des Pistons derniers de la classe Conférences Ouest et Est confondues avec 38 défaites pour seulement quatre victoires, Lillard, arrivé de Portland lors d'un échange de pré-saison, a délivré 11 passes décisives.

"Quand le match a commencé, j'ai eu l'impression de bien m'échauffer, d'avoir un bon rythme de jeu. J'ai vu quelques tirs rentrer et je me suis senti bien", a expliqué le meneur All-Star, devenu le premier joueur de l'histoire des Bucks à marquer 40 points ou plus, à délivrer 10 passes décisives ou plus et à réussir cinq tirs à 3 points dans un même match.

La star grecque Antetokounmpo a ajouté 10 rebonds, neuf passes, deux interceptions et un tir bloqué pour Milwaukee, qui a amélioré son bilan à 29-13, trois succès derrière Boston qui occupe la tête de la Conférence Est.

L'arrière Alec Burks a marqué 33 points, réussissant 7 de ses 14 tirs à 3 points, pour Détroit.

Le MVP en titre Joel Embiid a lui connu son 20e match consécutif depuis la mi-novembre avec au moins 30 points, marquant 33 points et prenant 10 rebonds pour Philadelphie lors de la victoire à Charlotte.

La star camerounaise des Sixers a réussi cinq passes décisives et trois tirs bloqués. En face, Miles Bridges a tenté de porter les Hornets avec 25 points et 11 rebonds.

Shai Gilgeous-Alexander a marqué 33 points, ce qui a permis au Thunder d'Oklahoma City de battre Minnesota 102 à 97, ramenant les visiteurs (29-13) à un match des Timberwolves (30-12) pour la première place de la Conférence Ouest.

Popovich loue "Wemby"

Joel Embiid, la star des Philadelphia Sixers, pendant le troisième quart-temps d'un match NBA contre les Denver Nuggets au Wells Fargo Center le 16 janvier 2024 à Philadelphie GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Un tir à 3 points de "SGA" à 74 secondes de la fin a permis au Thunder de prendre l'avantage 96-94.

Le Français Rudy Gobert a ensuite inscrit un lancer franc pour Minnesota, mais Jalen Williams a réussi quatre lancers francs dans les 15 dernières secondes pour sceller la victoire d'Oklahoma City.

Jalen Brunson a marqué 38 points, alors que Julius Randle a ajouté un triple double avec 18 points, 16 rebonds et 10 passes pour les Knicks lors du succès à domicile de New York contre Toronto 126-100.

La nouvelle star française Victor Wembanyama a marqué 24 points, pris huit rebonds, bloqué six tirs et distribué quatre passes pour permettre aux San Antonio Spurs de battre Washington 131-127.

Le N.1 de la draft 2023 et son équipe, dernière à l'Ouest, ont signé un huitième succès (pour 34 revers), contre la franchise avant-dernière à l'Est.

Le rookie star de San Antonio Victor Wembanyama (g.) et son coach Gregg Popovich lors d'un match de NBA contre les Wizards, à Washington, le 20 janvier 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Tout son jeu a été fantastique", a néanmoins souligné Gregg Popovich, l'entraîneur des Spurs, à propos de Wembanyama. "Son rebond, son tir - il n'est pas beau à voir mais il va plus loin que la plupart de nos gars. Il fait un travail d'enfer à bien des égards aux deux extrémités du terrain", a salué "Pop".

Le pivot turc Alperen Sengun a marqué 37 points et pris 14 rebonds pour permettre aux Houston Rockets de battre chez eux le Jazz de l'Utah 127-126 en prolongation.

Les deux lancers francs de Sengun à 20 secondes de la fin ont envoyé le match en prolongation à 115-115 et son tir à 3 points à 52 secondes de la fin de celle-ci a vu les Rockets égaliser à 126-126.

Jabari Smith a donné l'avantage à Houston grâce à un lancer franc et Jordan Clarkson, qui avait jusque-là porté le Jazz avec 33 points, a manqué un dernier tir.