NBA: Lillard décisif, Philadelphie coule

Damian Lillard a été décisif avec Milwaukee contre Houston et Philadelphie a continué de sombrer contre Miami lundi en NBA.

. Milwaukee sauvé par Lillard

Alors que Houston avait pris le dessus dans le quatrième quart-temps, une bonne fin de match et un dernier panier de Damian Lillard ont permis à Milwaukee de renverser la partie (101-100) et de respirer avec une cinquième victoire (neuf défaites).

Après une dixième passe pour un trois points de Green (à 1 min 17), Lillard (18 points) s'est retrouvé avec la balle en main et un point de retard à quelques secondes du terme. Grand habitué des tirs à longue distance décisifs dans le Dame time, Lillard a surpris avec un drive et un lay-up réussi au coeur de la défense des Rockets, pour permettre aux Bucks de mener d'un point à trois secondes de la fin.

Un ballon cafouillé par Alperen Sengun (18 points, 7 rebonds, 5 passes) laissé seul sous le panier par Giannis Antetokounmpo (20 points, 14 rebonds) a mis fin à la partie et à la série de cinq succès des Rockets.

. Philadelphie n'avance pas

Les 76ers de Philadelphie ont laissé fondre une avance de 19 points avant d'être corrigés par le Miami Heat (106-89), confirmant un début de saison complètement raté avec deux victoires en 13 matchs.

Après avoir longtemps dû se passer de Paul George et Joel Embiid, les 76ers doivent maintenant faire sans le meneur Tyrese Maxey depuis six rencontres. George, arrivé cet été, a été maladroit (18 points et 1 sur 7 de loin) et Embiid très discret (11 points, 8 rebonds) face à Jimmy Butler (30 points, 10 rebonds), de retour après quatre matchs d'absence.

Dans le marasme, le Français Guerschon Yabusele n'est entré qu'en seconde période, pour neuf petites minutes de jeu (3 points, 4 rebonds).

. New York écrase Washington, sans Coulibaly

Jalen Brunson (gauche) face à Jonas Valanciunas lors du match de NBA entre New York et Washington, le 18 novembre 2024 au Madison Square Garden GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les New York Knicks de Jalen Brunson (26 points, 11 passes) ont largement dominé les Washington Wizards (134-106) pour conquérir un huitième succès (six revers).

Le N.2 français de la draft Alexandre Sarr n'a pas réussi à se mettre en valeur (8 points et 4 sur 12 au tir, 4 rebonds, 3 passes) sans son compatriote Bilal Coulibaly.

Victime d'un coup de coude dans la bouche contre Détroit dimanche, Coulibaly a été mis au repos lundi

. Risacher efficace

Le N.1 français de la draft Zaccharie Risacher a été efficace lors de la victoire serrée d'Atlanta à Sacramento (109-108).

Risacher s'est montré adroit (18 points et 6 sur 11 au tir, 3 sur 5 de loin) et complet (3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre) malgré un temps de jeu réduit (26 minutes).

. Les Clippers matent les Warriors

Devant quasiment toute la partie, les Los Angeles Clippers ont résisté au retour des Golden State Warriors (102-99) qui perdent ainsi la tête de la conférence Ouest au profit du Thunder d'Oklahoma City (11 victoires - 3 défaites).

L'adresse de Norman Powell (23 points et 5 sur 6 de loin) a aidé Los Angeles à maîtriser Stephen Curry (26 points à 6 sur 15 de loin) et ses coéquipiers.