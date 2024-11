NBA: Lillard et Milwaukee arrachent la victoire à Miami

Milwaukee, privé de Giannis Antetokounmpo blessé au genou, a pu compter sur Damian Lillard pour arracher la victoire sur le parquet de Miami 106-103, mardi en NBA.

. Chaud show Lillard

Lillard a inscrit 37 points (10 sur 17 au tir et 8 sur 13 à trois points) et réussi douze passes. En face, le meilleur marqueur a été Jimmy Butler avec 23 points pour Miami.

"J'ai fait un très bon début de match, je n'ai pas essayé de forcer. Mais je ne voulais pas rester passif, alors j'ai essayé de rester agressif tout au long. Je ressortais le ballon et nous avons simplement réussi de bonnes actions", a commenté Lillard.

Les Bucks avaient creusé un écart de 22 points mais une série du Heat (26-9) a ramené Miami sur les talons de Milwaukee (85-80) pour débuter le quatrième quart temps.

Et Miami a même réussi à revenir à niveau (96-96) à quatre minutes et deux secondes de la sirène finale.

A 30 secondes de la fin, le Heat n'était qu'à une longueur des Bucks (104-103) et Tyler Herro a alors eu le ballon de la victoire pour Miami avec cinq secondes restant à jouer, mais son tir à trois points n'est pas entré.

Dans la foulée, Taurean Prince a mis deux lancers francs pour Milwaukee et l'ultime tir à trois points de Terry Rozier, qui aurait pu ramener les deux équipes à égalité, a manqué sa cible.

"Nous avons réussi des tirs importants, nous avons joué agressif, nous avons réussi quelque lancers francs aux bons moments, c'est tout ce qu'il faut réussir pour gagner un match serré comme celui-là", s'est réjoui Lillard.

. Houston en prolongation

Alperen Sengun (g) face à Rudy Gobert lors du match de NBA entre les Houston Rockets et les Minnesota Timberwolves, le 26 novembre 2024 à Minneapolis GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Houston n'a pu se défaire de Minnesota qu'en prolongation après être passé tout près de la défaite dans le temps réglementaire.

A 38 secondes de la fin du quatrième quart temps, un panier d'Amen Thompson a en effet permis à Houston de revenir à égalité 102-102.

Et ce même Thompson a mis les Rockets sur orbite dès le début de la prolongation avec un panier primé qui a permis à Houston de réussir un 11-0 et de maîtriser son avance jusqu'au bout.

Au final, le Turc de Houston Alperen Sengun termine avec un triple double (22 points, 10 rebonds et 11 passes), épaulé par les 27 points, 11 passes et huit rebonds de Fred VanVleet ainsi que les 22 points de Dillon Brooks. Largement de quoi contrer les 29 points d'Anthony Edwards pour les Timberwolves.

. Wembanyama tire les Spurs

Victor Wembanyama (gauche) lors du match de NBA des San Antonio Spurs contre le Utah Jazz, le 26 novembre 2024 à Salt Lake City GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Le Français Victor Wembanyama a inscrit 34 des 128 points de San Antonio qui s'est imposé sur le parquet du Utah Jazz (128-115), dont 24 durant la première période.

. Avec Durant et Beal, Phoenix domine les Lakers

Remis de blessures au mollet, Kevin Durant et Bradley Beal ont brillé lors de la victoire des Phoenix Suns à domicile contre les Los Angeles Lakers (127-100).

Si Devin Booker (26 points et 10 passes) a terminé meilleur marqueur des Suns, Durant et Beal n'ont pas été en reste avec 23 points chacun pour leur retour sur les parquets.

"Je me suis senti bien, a assuré Durant Nous avions besoin de cette victoire et tant que nous serons en bonne santé, tout ira bien."

Chez les Lakers, Anthony Davis a été le plus en vue avec 25 points et 15 rebonds, tandis que LeBron James peut se targuer de 18 points, 10 passes et huit rebonds.