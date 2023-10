NBA: Lillard flambe et gagne contre Philadelphie pour sa première avec les Bucks

Damian Lillard, le nouveau meneur de Milwaukee en provenance de Portland, a flambé pour son premier match avec les Bucks (39 points), victorieux d'un point contre Philadelphie (118-117), jeudi soir en NBA.

LeBron James s'est lui aussi montré décisif pour mener les Lakers à la victoire face aux Phoenix Suns de Kevin Durant.

A Milwaukee, Lillard a brillé (39 points, 8 rebonds, 4 passes) et s'est montré décisif en fin de match, avec 14 points dans les quatre dernières minutes.

"Je me suis retrouvé dans des situations où je savais parfaitement ce que l'on attendait de moi", a commenté "Dame", réputé pour sa fiabilité dans les ultimes minutes d'une rencontre.

Giannis Antetokounmpo avec les Milwaukee Bucks contre les Philadelphia 76ers le 26 octobre 2023 à Milwaukee dans le Wisconsin GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

"Ils m'encouragent à être la personne qui doit prendre le contrôle et les décisions dans ces moments là. Ils me font confiance, et savent que je prendrai mes responsabilités, peu importe si ça ne fonctionne pas tous les soirs."

Les 39 points de Lillard, qui a marqué ses 17 lancers francs de la rencontre, sont le quatrième plus gros total de l'histoire pour un premier match avec une nouvelle équipe.

Son match superbe fait prendre tout son relief à sa nouvelle association avec une autre superstar de la ligue, le Grec Giannis Antetokounmpo, auteur jeudi de 23 points et 13 rebonds.

"Profiter"

Tyrese Maxey des Philadelphia 76ers shoote contre les Milwaukee Bucks en NBA le 26 octobre 2023 à Milwaukee dans le Wisconsin GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Fin septembre, Damian Lillard (33 ans), plutôt attendu à Miami, avait surpris en annonçant son transfert à Milwaukee après onze saisons à Portland, pour y rejoindre Antetokounmpo, deux fois désigné meilleur joueur de la saison régulière (MVP, en 2019 et 2020) et sacré champion NBA avec les Bucks en 2021.

De quoi faire de la franchise de Milwaukee la favorite pour le titre cette saison selon de nombreux spécialistes.

Depuis, Antetokounmpo a prolongé dans le Wisconsin pour trois ans et 186 millions de dollars (174,1 millions d'euros).

"Dame a joué de façon intelligente. Il savait à quel moment il devait prendre le manche. Dame est Dame. On savait ce qu'on obtenait (avec lui, ndlr)", a salué son entraîneur Adrian Griffin.

"Avec Giannis ils se complètent bien. Et ça va aller de mieux en mieux."

Toujours sans son shooteur James Harden, qui espère un transfert, Philadelphie a pu compter sur son meneur Tyrese Maxey (31 points), et l'arrière Kelly Oubre Jr (27 points). Le MVP de la saison dernière, Joel Embiid, a compilé 24 points, 7 rebonds et 6 passes.

A Los Angeles, les Lakers de LeBron James ont eu raison des Phoenix Suns de Kevin Durant à l'issue d'une fin de match haletante (100-95).

Kevin Durant (35) tente de contrer LeBron James lors du choc Los Angeles Lakers-Phoenix Suns le 26 octobre 2023 à Los Angeles GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les deux stars, qui ne s'étaient plus affrontées depuis 2018 en match officiel, ont offert un duel magnifique, avant de se prendre dans les bras en fin de match.

Sans Devin Booker et Bradley Beal, blessés, Durant a porté son équipe (39 points, 11 rebonds) toute la rencontre.

Pour sa 21e saison en NBA, James (21 points, 8 rebonds, 9 passes) a lui brillé lors de la dernière période, notamment sur une action folle partie d'un rebond défensif pour une course furieuse vers l'avant et un lay-up tout en puissance, le tout à bientôt 39 ans (en décembre).

"Il ne nous en reste plus tant de matches l'un contre l'autre (avec Durant), il faut profiter, s'amuser", a souri James, parfaitement épaulé par le pivot Anthony Davis (30 points, 13 rebonds).