NBA: Mac McClung gagne encore le concours de dunk du All-Star Weekend

Le joueur de G-League (championnat de développement) Matthew "Mac" McClung a triomphé comme l'an dernier lors du concours de dunk du All-Star Weekend NBA samedi à Indianapolis.

Malgré son gabarit passe-partout (1,88 m), McClung a une nouvelle fois fait parler sa détente phénoménale pour illuminer un concours de dunk sans grande folie.

McClung a innové avec un premier dunk en sautant par-dessus un joueur, récupérant le ballon au-dessus de sa tête, lâchant volontairement la balle en l'air avant de la reprendre pour la smasher.

Pour battre l'ailier des Celtics Jaylen Brown en finale, McClung (25 ans) a proposé un saut superbe par-dessus l'ancien pivot hors-norme Shaquille O'Neal (2,16 m), recueillant la note maximale du jury.

La soirée avait débuté de façon poussive avec le très mal conçu concours d'adresse, qui a opposé trois équipes de trois joueurs sur plusieurs épreuves, entre passes, tirs et conduite de balle.

Un moment très brouillon qui a vu Victor Wembanyama continuer son week-end contrasté, après avoir été vite éliminé du tournoi des jeunes talents vendredi. Son équipe, avec Anthony Edwards et Paolo Banchero a terminée dernière en montrant peu d'énergie à la tâche, contrairement aux vainqueurs, les locaux des Indiana Pacers (Tyrese Haliburton, Myles Turner et Bennedict Mathurin).

Le meneur des Milwaukee Bucks Damian Lillard a lui remporté comme l'an passé le concours de tirs à trois points, battant à l'issue d'une finale serrée Karl-Anthony Towns et Trae Young.

Deux autres gâchettes ont ensuite assuré le show avec un duel à trois points entre le star des Golden State Warriors Stephen Curry et l'Américaine Sabrina Ionescu, artilleuse du New York Liberty et de Team USA.

Ionescu avait défié Curry après avoir réussi un concours d'adresse record l'an passé. La rencontre a été organisée pour des associations caritatives.

Ionescu, qui tirait depuis la ligne NBA (plus éloignée que dans le championnat féminin WNBA) mais avec des ballons WNBA un peu plus petits, a perdu face à Curry.

Le All-Star Game a lieu dimanche et conclura les festivités du All-Star Weekend.