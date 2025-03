NBA: Milwaukee fait tomber Dallas, Golden State stoppé par Philadelphie

Milwaukee a fait chuter le finaliste sortant Dallas 132-117 et Philadelphie a mis fin à une série de neuf matches sans victoire en battant Golden State 126-119 samedi soir en saison régulière de NBA.

. Antetokounmpo en patron

Les 29 points de la star des Bucks Giannis Antetokounmpo et les 28 de Damian Lillard ont permis à Milwaukee de s'imposer à Dallas, finaliste l'an passé. Les Mavericks avaient pourtant bien débuté grâce à Kyrie Irving, auteur de 31 pts lors de ce match, mais les Bucks ont bien terminé la première mi-temps par un cinglant 15-4 pour rentrer aux vestiaires avec un avantage conséquent 71-63. Ils ont ensuite enfoncé le clou au retour dans le sillage des deux vedettes avant de finalement s'imposer de 15 longueurs (132-117).

. Warriors et Sixers: fin de séries

Malgré 29 points de Stephen Curry, dont un dunk - son premier depuis six ans - Golden State a vu sa série s'arrêter après cinq succès consécutifs. La faute notamment à Quentin Grimes auteur de 44 points pour Philadephie. Grâce à l'adresse de l'arrière, les Sixers stoppent eux l'hémorragie après neuf défaites de suite (126-119). Kelly Oubre Jr (20 pts) et Guerschon Yabusele (18 pts) ont également été décisifs pour Philadelphie. Malgré l'annonce vendredi de la fin de saison du pivot Joël Embiid, blessé à un genou, Grimes s'est montré optimiste sur les espoirs de qualification des Sixers pour le play-in, 11e de la conférence Est. "Nous avons encore beaucoup de matches et une chance de participer au play-in", a-t-il déclaré.

. De’Aaron Fox sur le fil

Le meneur-arrière des Spurs De'Aaron Fox défie le pivot des Grizzlies Zach Edey, dans leur confrontation le 1er mars 2025 à Memphis Getty/AFP

Grâce à un ultime panier de De’Aaron Fox, San Antonio a battu Memphis (130-128). Les Spurs, orphelins pour la fin de saison de Victor Wembanyama, diagnostiqué d'une thrombose à l'épaule droite, n'avaient plus gagné depuis 4 matches. Les Grizzlies ont laissé filer une partie lors de laquelle Jaren Jackson Jr. a pourtant marqué 42 points. Après ce troisième revers en quatre matches, ils rétrogradent de la 2e à la 4e place de la conférence Ouest.

. Détroit repart de l'avant

Battu par Denver la veille après une série de huit victoires, les Pistons de Détroit ont renoué avec le succès face aux Brooklyn Nets (115-94). Avec 18 points chacun, Tobias Harris, Jalen Duren et Malik Beasley ont été les artisans du succès de la franchise du Michigan. Pour son retour à Détroit, le Français Killian Hayes a été plus discret que lors des deux précédents matches (4 pts à 1/6 au tir en 26 minutes de jeu).

. 4/4 pour les Wizards

Dernier de la conférence Est, Washington est allé gagner 113 à 100 à Charlotte. Bilal Coulibaly s'est mis en évidence avec 17 points, 7 rebonds et trois passes décisives, finissant meilleur marqueur des Wizards avec Khris Middleton, 17 pts également. Les Hornets s'inclinent eux pour la quatrième fois cette saison face à Washington en autant de confrontations.

. Sacramento perd Sabonis mais gagne

Coup dur pour les Kings, Domantas Sabonis s’est blessé aux ischio-jambiers dès le début de la rencontre. Ce qui n'a toutefois pas empêché Sacramento de s'imposer 113-103 face aux Houston Rockets, 5e à l'Ouest.