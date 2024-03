NBA: Minnesota fait douter Denver, Wembanyama plus discret

Anthony Edwards au shoot malgré la défense de deux joueurs de Denver, lors de la rencontre entre les Timberwolves et les Nuggets, le 19 mars 2024 à Minneapolis.

Les Minnesota Timberwolves, malgré les absents, ont fait douter les Denver Nuggets dans un choc au sommet de la conférence Ouest, et Victor Wembanyama a été plus discret avec les San Antonio Spurs contre Dallas mardi en NBA.

. Minnesota proche de Denver malgré les absents

Malgré un retard de 18 points dans le deuxième quart-temps et un wagon d'absents (Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert, Naz Reid), les Minnesota Timberwolves ont fait trembler le champion Denver, pour une défaite sur le fil (115-112). Le bondissant Anthony Edwards (30 points, 8 rebonds, 8 passes) a raté un tir ouvert au buzzer pour forcer une prolongation. Le pivot serbe Nikola Jokic a régné sur la partie pour Denver comme à son habitude avec 35 points et 16 rebonds. Il permet aux Nuggets de s'emparer de la 2e place à l'Ouest (48 victoires - 21 défaites) au détriment des Wolves (47-22), et de lorgner la première occupée par Oklahoma City (47-20).

. Wembanyama discret, Dallas vainqueur

Kyrie Irving sauve un ballon lors de la victoire des Mavericks contre les Spurs, le 19 mars 2024 à San Antonio. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Face à un Victor Wembanyama moins en réussite que d'habitude (12 points à 3 sur 13 au tir, 11 rebonds mais 6 contres), les Dallas Mavericks ont fini par devancer les San Antonio Spurs (113-107). Dallas a notamment pu compter sur Kyrie Irving (28 points), encore auteur de quelques actions spectaculaires, et sur un nouveau triple-double du Slovène Luka Doncic (18 points, 10 rebonds, 16 passes), son 18e cette saison. "Toutes les victoires ne sont pas belles à voir", a admis le coach de Dallas Jason Kidd, qui voit son équipe désormais 7e à l'Ouest, proche de la 6e place (la dernière directement qualificative pour les play-offs) des Sacramento Kings.

. Les Pelicans lancés

Les Pelicans de la Nouvelle-Orléans ont gagné une troisième rencontre de suite face aux Brooklyn Nets (104-91) et ne sont plus qu'à une victoire de la 4e place des Los Angeles Clippers à l'Ouest (42-26 contre 42-25). Zion Williamson a compilé 28 points, 7 rebonds et 4 passes.