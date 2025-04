NBA: OKC premier qualifié, Cleveland y est presque

Le Thunder d'Oklahoma City et sa star Shai Gilgeous-Alexander (38 points samedi), impressionnants en saison régulière, ont aussi survolé leur premier tour de play-off, contre Memphis (4-0), devenant la première équipe à se qualifier pour les demi-finales de conférence.

La tête de série N.1 à l'Est, Cleveland, est aussi en passe de faire respecter la hiérarchie après sa troisième victoire en trois matches samedi à Miami (124-84).

. Le Thunder plie l'affaire

Ce fut serré (117-115), mais "SGA" et sa bande sont parvenus à boucler l'affaire en quatre matches face aux Grizzlies, privés de Ja Morant (hanche) mais qui ont bien cru pouvoir faire chuter au moins une fois le Thunder.

Emmené par Scotty Pippen Jr (30 pts), Santi Aldama et Desmond Bane (23 pts chacun), Memphis a tenu tête pendant une bonne partie du match avant de sembler décrocher dans le dernier quart, où ils ont accusé jusqu'à 12 unités de retard. Mais, dans un ultime effort, les Grizzlies sont finalement venus mourir à deux petits points, vaincus par l'adresse de Gilgeous-Alexander (13 sur 24).

"Je ne pense pas qu'il ait changé quoi que ce soit à son jeu", a commenté l'entraîneur du Thunder Mark Daigneault, à propos de la performance de sa star canadienne, après trois premières prestations jugées mitigées.

OKC attend désormais de savoir s'il affrontera Denver et sa superstar Nikola Jokic ou les L.A Clippers en demi-finale.

. Les Nuggets recollent

Le dunk "au buzzer" d'Aaron Gordon, qui donne la victoire aux Denver Nuggets au match de la série des play-offs contre les Clippers, le 26 avril 2025 à Los Angeles GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Car le suspense reste entier dans la série entre les Nuggets et les Clippers, la franchise du Colorado étant parvenue à égaliser à deux partout (101-99) en Californie.

Le sort de la rencontre s'est joué sur un dunk "on ne peut plus au buzzer" d'Aaron Gordon (14 pts). Avant cela, le triple MVP Nikola Jokic avait compilé 36 points et 21 rebonds pour des Nuggets qui ont bien cru avoir laissé filer un match qui leur tendait les bras, puisqu'ils menaient de 22 points en début de dernier quart.

A ce moment de la partie, Kawhi Leonard (24 pts), Norman Powell (22) et Bogdan Bogdanovic (7) ont ramené les Clippers dans la rencontre (99-99). Et c'est finalement sur une ultime tentative à trois points ratée de Jokic, à la dernière seconde, que Gordon a pu écraser un dunk sur le gong -le "buzzer beater par excellence.

"C'est un match dingue, mec, vraiment dingue", a soufflé le héros du soir.

- Les Cavs marchent sur le Heat

A Miami, Cleveland a de son côté infligé au Heat la pire défaite de son histoire en play-off (-37). Et les Cavs, qui ont terminé premier de la conférence Est, ne sont plus qu'à une victoire des demies (3-0).

Bam Adebayo tête basse lors de la défaite du Heat contre les Cleveland Cavaliers, le 26 avril 2025 à Miami GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Sur le parquet du Heat, la franchise de l'Ohio était pourtant privée de son meneur All-Star Darius Garland, et Donovan Mitchell s'est montré discret (13 pts). Mais le collectif de Cleveland, dont Jarrett Allen (22 pts) et De'Andre Hunter (21 unités en sortie de banc) ont assuré.

Miami et Bam Adebayo (22 pts) ont eux effectué un départ canon, en menant de neuf points dans le premier quart, avant de s'éteindre encore plus rapidement.

"On a pris le premier coup, et à partir de là on a pris le contrôle", a résumé le jeune intérieur Evan Mobley, auteur de 19 points.

Les Cavs peuvent espérer en finir avec le Heat dès le match 4 lundi soir en Floride.

. Les Warriors prennent l'ascendant

Enfin, dans l'ultime rencontre, à San Francisco, Stephen Curry a surmonté un début de match en mode diesel pour permettre, avec 36 points, 7 rebonds et neuf passes, à Golden State de prendre l'avantage 2-1 sur Houston.

Dans une partie très disputée, les Warriors, sans Jimmy Butler, étaient encore menés au milieu du dernier quart, moment choisi par Gary Payton II pour inscrit quatre paniers d'affilée, agrémentés d'un tir primé de "Chef Curry" en personne, donnant un avantage décisif à Golden State. Victoire finale: 104-93.