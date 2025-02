NBA: Optimisme pour Wembanyama aux Etats-Unis

Victor Wembanyama lors du match de NBA entre les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers à l'Accor Arena de Paris-Bercy le 25 janvier 2025

Il est beaucoup trop tôt pour dire quel sera l'impact sur sa carrière de la thrombose veineuse dont souffre Victor Wembanyama mais un certain optimisme prévalait vendredi au lendemain de l'annonce de sa pathologie.

Les San Antonio Spurs ont annoncé jeudi que la pathologie affectant la jeune star française de la NBA avait été diagnostiquée à son retour du All Star Game le week-end dernier à San Francisco. Le pivot de 21 ans devrait manquer au moins la fin de la saison régulière, qui s'achève mi-avril.

"Je suis soulagé qu'ils l'aient détectée rapidement", a commenté la star Shaquille O'Neal, quatre fois vainqueur de la NBA. "D'après mes amis médecins, c'est courant chez des gars qui sont très imposants, surtout très grands (Wembanyama mesure 2m21, NDLR), surtout avec ces sauts qu'on enchaîne", a-t-il poursuivi.

"C'est effrayant, c'est un mal dont on peut possiblement ne pas se réveiller", a poursuivi O'Neal, saluant la décision prise par les Spurs d'éloigner rapidement "Wemby" des parquets.

"Je suis heureux que la franchise des Spurs l'aime suffisamment pour dire +On tient à toi, on sait que tu es notre avenir, on te met de côté pour le reste de la saison+ C'est un super gamin, un jour, il sera le visage de notre championnat", a poursuivi Shaquille O'Neal.

"Risque plus faible"

D'après le Dr Victoria Tchaikovski, médecin du sport à la Clinique Drouot à Paris interrogée par l'AFP, le cas qui afflige le basketteur français est "assez rare" parce que localisé au niveau de son épaule droite alors que les thromboses veineuses profondes sont plutôt localisées sur les membres inférieurs.

Chez les sportifs de haut niveau, poursuit-elle, on peut parler de "thrombose veineuse d'effort" apparaissant à la suite d'une succession de matches, d'entraînements. "Il faut fluidifier le sang pour que le caillot se résorbe", a-t-elle ajouté, mais le recours à des anticoagulants empêche mécaniquement la pratique de sports de contact.

Plusieurs sportifs ont déjà été victimes de thromboses veineuses. En NBA, c'est le cas notamment d'Ausar Thompson, des Detroit Pistons, et de Brandon Ingram des Toronto Raptors. Tous deux ont pu reprendre le cours de leur carrière.

Un cas en revanche inquiète, celui de Chris Bosh, champion à deux reprises avec le Miami Heat, qui a été contraint de prendre sa retraite en juin 2017 à l'âge de 32 ans après avoir été touché par ce problème à plusieurs reprises.

Interrogé par Sports Illustrated, Hugh Gelabert, le chirurgien vasculaire qui a opéré Ingram en 2019, par ailleurs professeur à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), estime sur la base des informations rendues publiques que la situation de Wembanyama est "tout à fait différente" de celle vécue par Bosh. D'abord parce que contrairement à Bosh, le caillot sanguin ne s'est pas formé au niveau des jambes mais dans l'épaule.

"Les caillots au niveau de l'épaule présentent généralement un risque plus faible et sont plus petits que les caillots au niveau des jambes", dit-il.