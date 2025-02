NBA: premier coup d'éclat pour Doncic avec les Lakers

Le Slovène Luka Doncic, auteur d'un match spectaculaire avec 32 points face à Denver, a réussi son premier coup d'éclat samedi avec les Los Angeles Lakers depuis son transfert surprise au début du mois.

Le sens du show, l'ego, le charisme: Luka Doncic, qui a fait le bonheur du Real Madrid (2015-2018) puis des Dallas Mavericks, jusqu'en finale NBA l'an passé, a tout ce qu'il faut pour s'imposer aux Lakers et l'a prouvé samedi à l'occasion d'un match de gala à Denver (succès 123 à 100 des Lakers).

Blessé de fin décembre à début février, échangé avec Anthony Davis dans un transfert inattendu qui a fait trembler la NBA, le magicien slovène a flambé dès son quatrième match avec ses nouveaux coéquipiers.

Doncic a inscrit 32 points, capté 10 rebonds et distribué 7 passes, dont deux magnifiques pour LeBron James dans cette connexion naissante entre les deux vedettes.

"Je suis un +wide receiver+ naturel, il est un quarterback naturel, on se complète parfaitement", s'est satisfait le "King" dans une analogie avec le football américain.

Redoutable de loin (4 sur 9), le Slovène comptait déjà 15 points à la fin du premier quart-temps.

"Je me suis enfin senti un peu moi-même. Pendant ce match j'ai fait ce que j'aime, c'est pour cela que j'ai souri toute la rencontre", a apprécié Doncic.

"On a encore une marge importante pour s'améliorer, ce n'est que mon quatrième match. Créer une alchimie prend du temps. A chaque match on va s'améliorer (...) Notre but est de gagner le titre, je pense qu'on a l'équipe pour."

"Confiance"

"Il est difficile de gagner ici, je ne sais même pas à quand remonte ma dernière fois. C'est une grande victoire pour nous qui va nous donner beaucoup de confiance", a-t-il ajouté.

L'entraîneur JJ Redick, complice avec sa nouvelle étoile, a tempéré en saluant des "petits pas" en avant.

La performance de Doncic devrait lui attirer la sympathie des fans, après que les Lakers ont été éliminés par les Nuggets en play-offs ces deux dernières saisons (finale de conférence en 2023, premier tour en 2024).

LeBron James (Los Angeles Lakers) défend contre les Denver Nuggets en NBA, à Denver le 22 février 2025. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Les Lakers ont quasiment toujours fait la course en tête samedi et deux actions du Slovène ont fini d'assommer les Nuggets dans le dernier quart-temps: une interception pour un lay-up à 4 min 45 de la sirène puis un panier mi-distance d'équilibriste après s'être faufilé entre deux défenseurs.

Les quatre interceptions de Doncic, pas toujours réputé pour sa défense, illustrent ce qui a mené les Lakers au succès: de l'énergie et un harcèlement de tous les instants du triple MVP serbe Nikola Jokic, en triple-double mais limité à 12 points (13 rebonds, 10 passes, 6 pertes de balle).

Aaron Gordon (24 points) a contribué à maintenir Denver longtemps dans la partie, mais un nouveau match plein du patron LeBron James (25 points, 9 rebonds, 5 passes, 3 contres) et 23 points d'Austin Reaves ont nourri le score des or et pourpre.

Philadelphie coule

Avec cette victoire, les Lakers (34-21) ont profité de la défaite surprise des Houston Rockets sur le parquet du Jazz d'Utah (124-115) pour grimper d'un rang à la 4e place à l'Ouest et se rapprochent des Nuggets (37-20, 3e).

A Philadelphie, les 76ers ont continué de sombrer avec une défaite face à Brooklyn (105-103) subie à la sirène à cause d'une claquette de Nic Claxton, après avoir pourtant comblé un retard de 17 points.

Tyrese Maxey (31 points) n'a pas suffi, alors que Joel Embiid reste loin du rendement qui l'avait rendu MVP en 2023 (14 points, 7 rebonds).

Kevin Durant (Phoenix Suns) avant le match de NBA contre les Chicago Bulls, à Chicago le 22 février 2025. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Remplaçant au coup d'envoi, le Français Guerschon Yabusele a été plutôt discret (5 points, 8 rebonds en 23 minutes).

La 7e défaite consécutive des 76ers les maintient hors des places pour les barrages (20-36, 12e à l'Est).

Phoenix s'est imposé sur le parquet de Chicago (121-117) avec 27 points et 10 rebonds de Kevin Durant.

Les Charlotte Hornets ont été humiliés à Portland (141-88). Les Français Tidjane Salaün (6 points) et Moussa Diabaté (5 points, 7 rebonds), pour Charlotte, et Ryan Rupert (2 points, 3 rebonds) pour les Trail Blazers, ont eu quelques minutes de jeu.