NBA: première pour LeBron et Bronny James, la saison est lancée

L'ailier des Lakers de Los Angeles Lebron James et son fils Bronny contre les Minnesota Timberwolves, le 22 octobre 2024 en NBA, à la Crypto.com Arena de Los Angeles

La saison NBA a débuté en fanfare grâce à LeBron et Bronny James, premier duo père/fils sur un même parquet mardi à Los Angeles avec les Lakers, après un premier match grandiose du champion Boston.

Homme de tous les records, LeBron James qui débute à 39 ans sa 22e saison NBA (un record partagé avec Vince Carter) a une nouvelle fois marqué l'histoire, en famille cette fois, en disputant au plus haut niveau un match de basket avec son fils Bronny (20 ans) qui débute sa carrière.

Les Lakers se sont imposés 110-103, notamment grâce à Anthony Davis (36 points, 16 rebonds), face aux Minnesota Timberwolves d'Anthony Edwards (27 points) et du pivot français Rudy Gobert (13 points, 14 rebonds), dont ESPN a annoncé la prolongation de contrat de trois ans à partir de 2025.

Lors du deuxième quart-temps, Bronny est entré sur le parquet pour sa première suivi de son père, avec quatre minutes à jouer dans la période.

"Tu es prêt ? Tu vois l'intensité ? Joue sans retenue", avait glissé le père au fils avant d'entrer en lice, d'après les micros de la télévision.

L'histoire est belle un peu plus d'un an après l'arrêt cardiaque subi par Bronny James lors d'un entraînement avec son équipe universitaire en juillet 2023. Marqué, LeBron James avait alors émis des doutes sur la suite à donner à sa propre carrière, avant de décider de prolonger, avec l'envie de partager la fin avec son fils, qui a pu reprendre le fil de sa progression.

"J'ai été beaucoup pris avec cette ligue, j'ai passé beaucoup de temps en déplacement, j'ai raté des moments importants. Donc être capable de vivre ce moment où je peux travailler avec mon fils, c'est l'un des plus beaux cadeaux que je puisse recevoir", a commenté LeBron James.

Suite incertaine pour Bronny

Les deux joueurs avaient déjà disputé quelques minutes ensemble, le 6 octobre à Palm Springs (Californie), mais pour un match de pré-saison face à Phoenix.

Dans la Crypto.com Arena du quartier des affaires de Los Angeles, James père et fils ont fait le bonheur des spectateurs, parmi lesquels Ken Griffey Sr. et son fils Ken Griffey Jr., qui avaient connu le même destin sur un terrain de baseball en 1990 et 1991 avec les Seattle Mariners. Les Griffey ont posé pour une photo avec les James en début de rencontre.

Quelques duos père/fils ont ainsi déjà marqué l'histoire du sport américain, Gordie Howe avec ses fils Mark et Marty en NHL (hockey), ou encore Tim Raines Sr. et Tim Raines Jr. en MLB (baseball) au début des années 2000.

Après cette grande première, où il aura joué 2 minutes 41 sans marquer (1 rebond), le rôle de Bronny James, drafté en 55e position en juin, reste incertain au sein des Lakers du nouvel entraîneur JJ Redick.

Loin d'être aussi attendu que LeBron pour sa première saison en 2003, le jeune arrière ne devrait pas obtenir beaucoup de minutes de jeu et sera appelé à continuer sa progression entre la NBA et la G League, son championnat de développement.

Boston écrase New York

LeBron James, quadruple champion NBA, va lui continuer sa carrière exceptionnelle, un peu plus de deux mois après avoir été médaillé d'or aux Jeux olympiques de Paris cet été avec Team USA.

Titré avec les Lakers en 2020, la quête d'un nouveau trophée s'annonce toutefois imprévisible pour le "King", alors que l'effectif qui a été éliminé au premier tour des play-offs par Denver (4-1) au printemps n'a pas bougé cet été.

Les certitudes sont bien plus ancrées chez les Boston Celtics: en ouverture de la nouvelle saison, le champion en titre a rossé (132-109) les New York Knicks, outsiders à l'Est, s'affichant comme le grand favori à sa succession.

Le premier panier a été marqué de loin par Jayson Tatum (37 points), intenable, et a donné le ton d'une partie à sens unique où les "C's" ont broyé leur adversaire avec 29 tirs à trois points réussis (sur 61), un record NBA égalé, tout en ayant manqué les 13 derniers !

Après son arrivée surprise en provenance de Minnesota, Karl-Anthony Towns a disputé ses premières minutes avec les Knicks (12 points, 7 rebonds), tout comme le Français Pacôme Dadiet (3 points et 1 rebond en 13 minutes).